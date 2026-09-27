Vergangene Woche ging in Turin die Veranstaltung «Terra Madre Salone del Gusto» von Slow Food über die Bühne. Hunderte Aussteller präsentierten im historischen Zentrum Spezialitäten unter freiem Himmel. In der piemontesischen Hauptstadt wird sogar Wein angebaut.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Terra Madre Salone del Gusto» in Turin feiert Spezialitäten aus aller Welt

Der Veranstalter Slow Food feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen

In der Hauptstadt des Piemonts wird auch ein Rebberg kultiviert

Der «Salone del Gusto» fand erstmals 1996 statt, das Netzwerktreffen «Terra Madre» kam 2004 dazu. Anfangs liefen die beiden Anlässe parallel, seit 2016 sind sie offiziell zu «Terra Madre Salone del Gusto» zusammengelegt.

Der Anlass wird alle zwei Jahre durchgeführt. Hunderte italienische Produzenten bieten jeweils ihre Spezialitäten an, ebenso Vertreter aus über 20 anderen Ländern.

Anspruch über den Tellerrand hinaus

Während der mehrtägigen Veranstaltung finden zahlreiche Symposien und Vorträge statt; im weitesten Sinn geht es dabei immer um das Leitbild des Veranstalters Slow Food. Dieser fordert von der landwirtschaftlichen Produktion Lebensmittel, die buono, pulito e giusto sind, also gut, sauber und fair.

Turin als Treffpunkt

Die heute weltweit aktive Vereinigung hat ihren Ursprung im Piemont. Ihr im Mai verstorbener Spiritus Rector Carlo Petrini stammte aus Bra, wo die Organisation noch heute ihren Sitz hat.

Turin bietet sich als Veranstaltungsort für die Messe mit internationaler Ausstrahlung an, auch weil die Stadt nebst «Terra Madre Salone del Gusto» viel zu bieten hat: den samstäglichen Flohmarkt Il Balôn, die Markthallen mit ihrem riesigen Angebot an Lebensmitteln, die Feinkostläden und den eigenen Wein. Dieser wächst in den Rebbergen der Villa della Regina.

Rarität aus Freisa

Das herrschaftliche Haus wurde im frühen 17. Jahrhundert für Kardinal Maurizio von Savoyen gebaut, später von Königinnen des Hauses Savoyen bewohnt und gehört heute zum UNESCO-Welterbe der savoyischen Residenzen.

Der zugehörige Rebberg lag lange brach und wurde 2003 wieder bepflanzt, betreut vom Weingut Balbiano. Auf einer Fläche von 0,7 Hektaren wird vor allem Freisa angebaut, eine typische piemontesische Sorte der Turiner Hügel. 2009 wurden die ersten Flaschen Vigna della Regina abgefüllt. Seit dem Jahrgang 2011 ist der Wein als Freisa di Chieri DOC klassifiziert.