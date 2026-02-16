Spaniens Rebfläche liegt erstmals unter 900'000 Hektar. 2025 verringerte sich die Fläche um 2,4 Prozent. Damit hält der Abwärtstrend der letzten Jahre an. Nicht alle Regionen sind vom Rückgang betroffen.

Darum gehts Spanien hat weltweit die grösste Rebfläche

Seit 25 Jahre geht diese kontinuierlich zurück

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Seit Jahren bewegt sich im Ranking der grössten Rebbauländer der Welt wenig. Spanien liegt nach wie vor auf dem ersten Platz, gefolgt von Frankreich und China.

Wobei im Land der Mitte hauptsächlich Trauben für den Verzehr angebaut werden, punkto Weinproduktion liegt China an fünfzehnter Stelle. Italien, das flächenmässig auf Platz vier liegt, produziert weltweit am meisten Wein.

Starker Rückgang in den letzten 25 Jahren

Ende Januar legte die Marktbeobachtungsstelle des spanischen Weinbauverbandes die aktuellen Zahlen zur Rebfläche für die Weinproduktion vor und veröffentlichte auch eine langfristige Analyse.

Demnach lag die Rebfläche Spaniens zu Beginn der Aufzeichnungen in den 1980ern bei 1,64 Millionen Hektar. Bis ins Jahr 2025 ergibt das einen Rückgang von 45,9 Prozent.

Die nach wie vor grösste Weinregion in Spanien ist Kastilien-La Mancha mit rund 423'00 Hektar Rebfläche, wo die weisse Rebsorte Airén nahezu drei Viertel der Fläche belegt. Airén hält Wassermangel gut aus und wird hauptsächlich für die Branntweinproduktion verwendet.

Diese Weinregionen legten zu

An zweiter Stelle liegt Kastilien und León mit den Herkunftsgebieten Ribera del Duero, Rueda, Toro, Bierzo und Cigales. Hier nahm die Rebfläche in den letzten Jahren um 17'676 Hektar zu.

Gewachsen sind in diesem Zeitraum auch die Rebflächen in Katalonien (+2250 ha) und La Rioja (+1302 ha) sowie auf den Balearen und in Kantabrien im Nordwesten Spaniens.

Interessant sind die Zahlen zur Bewirtschaftungsweise der Rebfläche. Spanien ist das Weinbauland Europas, das am stärksten unter Wassermangel leidet. 2025 wurden 59,4 Prozent der Rebfläche ohne Bewässerung bewirtschaftet. Die bewässerten Rebflächen gingen im Jahr 2025 stärker zurück, als jene im Trockenanbau.