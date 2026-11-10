Die Trauben sind unter Dach und Fach. In diesen Tagen nun trifft sich die Weinwelt in Meran zum Wine Festival – bereits zum 35. Mal. Im Kurhaus treffen 10'000 Besucher auf 700 ausgewählte Produzenten.

Darum gehts Am Meran Wine Festival trifft sich jedes Jahr die Weinwelt

Die Veranstaltung zieht Anfang November 10'000 Besucher an

2026 zeigt sich Sardinien von seiner besten Seite

Stefan Keller Redaktor Wein

Es wirkt auch ein bisschen wie ein Erntedankfest, die Veranstaltung Meran Wine Festival. Winzerinnen und Winzer aus allen Teilen des italienischen Stiefels und von den Inseln geben sich in Südtirol ein Stelldichein.

Sie haben sich um einen Präsentationstisch beworben, reichten im Sommer einen Querschnitt ihrer Produktion ein und wurden von einer Fachjury abgelehnt oder eingeladen – Besucherinnen und Besuchern wird eine Selektion mit Gütesiegel präsentiert.

Fünf Tage Feststimmung

Während fünf Tagen wird auf hohem Niveau und in grosser Vielfalt die Weinkultur zelebriert: an freien Verkostungen, geführten Degustationen, oft auch in Kombination mit der Gastronomie, die in Südtirol ja einen hervorragenden Ruf geniesst.

Entdeckungen auf der Insel

Sardinien ist hinter Sizilien die zweitgrösste Insel des Mittelmeers. Über vier Fünftel der Insel bestehen aus Gebirgen und Hochflächen. Weinbau wird vor allem in der Campidano-Ebene zwischen Cagliari und Oristano, rund um Alghero sowie im Hügelland der Provinz Nuoro betrieben.

Die letzten Jahrzehnte haben auf Sardinien viel verändert. Seit den 1980er-Jahren ging mehr als die Hälfte der Anbaufläche verloren. Erst in den letzten Jahren hat sich die Situation bei 27'000 Hektar stabilisiert.

Rotwein dominiert

Im kühleren Norden entstehen vor allem frische, fruchtige Weissweine, während die warme Süd- und Westseite der Insel gute Bedingungen für Rot-, Weiss- und Dessertweine bietet.

Zu zwei Dritteln werden Rotweine und zu einem Drittel Weissweine erzeugt. 40 Traubensorten werden auf Sardinien namentlich kultiviert, doch nur Cannonau, Vermentino, Monica, Carignano und Nuragus breiten sich je auf über 1000 Hektar aus.

Die Trouvaillen von Meran

Die Genossenschaftskeller produzieren die weitaus grössten Mengen an sardischem Wein. In Meran präsentierte die Cantina Giogantinu – sie zählt 250 Mitglieder – einen ausgesprochen gelungenen Vermentino. Die Trauben stammen von vier Winzern, die auf biologische Bewirtschaftung umgestellt haben. Die Abfüllung Lughente 2025 ist ein frisch schmeckender Weisswein mit einer reizvollen, salzigen Note.

Überzeugend auch der Nuragus di Cagliari 2025 von Antonella Corda, mit bloss 11,5 Volumenprozent federleicht und doch geschmacksintensiv.

Leitsorte Cannonau

Sardiniens Leitsorte ist Cannonau, in Frankreich heisst sie Grenache, in Spanien Garnacha. 7400 Hektar stehen im Ertrag. Weitere Rotweinsorten sind etwa Monica, Carignano, Bovale und Girò. Vermehrt werden aber auch internationale Sorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah angebaut und in Cuvées verarbeitet.

Cannonau muss nicht weich und breit sein: Die Weine von LiSignori und Iolei zeigen, dass Cannonau auch in vertikaler Ausrichtung, also mit Rückgrat und frischer Beerigkeit, interpretiert werden kann – und begeistern mit Abfüllungen wie Liadori 2025 und Vostè 2024. Ein Glanzlicht ist auch der Su'Nico 2024 von Su'Entu: ein durch und durch eigenständiger Rotwein von Fülle und Kraft.

Einen Solitär bildet die Vernaccia di Oristano 1998 von Contini. Der Wein lag fast 30 Jahre im Keller, in kleinen Fässern aus Eiche und Kastanie unter einer Florhefeschicht, ähnlich wie Sherry, und so schmeckt er denn auch. Bloss 2400 Flaschen – mit einem Gedenketikett zum 100-jährigen Bestehen der Kellerei – sind im Verkauf. Die Meraner Jury zeichnete ihn als einen von nur vier Weinen mit der Maximalnote 100/100 aus.