Darum gehts
- Es gibt zahlreiche Accessoires für den Weingenuss
- Dabei sind Korkenzieher, Gläser und Karaffe ausreichend
- Kühlstäbe und Weinbelüfter bringen wenig und nehmen Platz weg
Beim Ausmisten kamen 15 Kellnermesser zusammen. Davon wanderten 13 ins Brocki. Dazu gesellten sich Ausgiesser, die den Wein belüften sollen, ein Federkorkenzieher, um zerbröckelte Korken aus dem Flaschenhals zu bugsieren, der nie funktioniert hat, sowie weitere Kuriositäten.
Sie versprechen, bereits während des Einschenkens die Aromen aus deinem Wein zu kitzeln. Klar kannst du damit vor deinen Gästen einen Riesenzauber veranstalten und viele Ahs und Ohs kassieren. Aber: Was gibt es Schöneres, als die Weingläser zu schwenken und zu riechen, wie sich der Wein langsam öffnet?
Eine aufgeraute Stelle im Glasboden verstärkt das Aufperlen von Schaumweinen. Bei der Glas-Produktion werden dafür Laser verwendet. Daheim könntest du das mit dem Diamantsplitter auf der Spitze eines Moussierpunkt-Kratzers selbst tun. Eine diffizile Handarbeit und nicht ganz ungefährlich für deine Gläser.
Er liegt im Eisfach parat und ist oft mit einem Ausgiesser versehen. In die Flasche gesteckt soll er deinen Weisswein in null Komma nichts von Zimmertemperatur auf zehn Grad kühlen. Das funktioniert nicht. Besorge dir für dein Eisfach lieber eine Kühlmanschette.
Die starke Tulpenform und die Erhebung in der Mitte des Tumblers garantieren, alle Weinfehler an die Nase zu bringen. Vom Korkschmecker bis hin zum Schwefelböckser. In den Kellern der Produzenten macht das Sinn. Für den Hausgebrauch ist das Glas zu teuer und schwer zu reinigen.
Mit ihm sei es möglich, zerbröckelnde Korken aus alten Flaschen zu hebeln. Die Klingen lösen den Korken vom Flaschenhals und durch sanftes Wiegen, kann der Korken entfernt werden. In Wahrheit kostet diese Technik nur Nerven und die Erfolgsgarantie geht gegen null. Wenn der Korken zerbröckelt ist, helfen eine Karaffe und ein feines Sieb zum Abseihen der Korkstücke besser.
Er kann verhindern, dass sich angesäuselte Gäste hinters Steuer setzen. Doch die Ergebnisse sind nicht genau. Wenn der Abstinente 0,8 Promille generiert und der angeheiterte Gast es auf 0,1 Promille bringt, kann etwas nicht stimmen.