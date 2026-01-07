Wer gerne Wein trinkt, kann viel Geld für Gadgets ausgeben. Doch die meisten sind unnötig, nehmen Platz weg und funktionieren schlecht bis gar nicht.

Darum gehts Es gibt zahlreiche Accessoires für den Weingenuss

Dabei sind Korkenzieher, Gläser und Karaffe ausreichend

Kühlstäbe und Weinbelüfter bringen wenig und nehmen Platz weg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Beim Ausmisten kamen 15 Kellnermesser zusammen. Davon wanderten 13 ins Brocki. Dazu gesellten sich Ausgiesser, die den Wein belüften sollen, ein Federkorkenzieher, um zerbröckelte Korken aus dem Flaschenhals zu bugsieren, der nie funktioniert hat, sowie weitere Kuriositäten.

Der Weinbelüfter

Sie versprechen, bereits während des Einschenkens die Aromen aus deinem Wein zu kitzeln. Klar kannst du damit vor deinen Gästen einen Riesenzauber veranstalten und viele Ahs und Ohs kassieren. Aber: Was gibt es Schöneres, als die Weingläser zu schwenken und zu riechen, wie sich der Wein langsam öffnet?

Der Moussierpunkt-Kratzer

Eine aufgeraute Stelle im Glasboden verstärkt das Aufperlen von Schaumweinen. Bei der Glas-Produktion werden dafür Laser verwendet. Daheim könntest du das mit dem Diamantsplitter auf der Spitze eines Moussierpunkt-Kratzers selbst tun. Eine diffizile Handarbeit und nicht ganz ungefährlich für deine Gläser.

Der Kühlstab

Er liegt im Eisfach parat und ist oft mit einem Ausgiesser versehen. In die Flasche gesteckt soll er deinen Weisswein in null Komma nichts von Zimmertemperatur auf zehn Grad kühlen. Das funktioniert nicht. Besorge dir für dein Eisfach lieber eine Kühlmanschette.

Das unbarmherzige Glas

Die starke Tulpenform und die Erhebung in der Mitte des Tumblers garantieren, alle Weinfehler an die Nase zu bringen. Vom Korkschmecker bis hin zum Schwefelböckser. In den Kellern der Produzenten macht das Sinn. Für den Hausgebrauch ist das Glas zu teuer und schwer zu reinigen.

Der Feder- oder Klingenkorkenzieher

Mit ihm sei es möglich, zerbröckelnde Korken aus alten Flaschen zu hebeln. Die Klingen lösen den Korken vom Flaschenhals und durch sanftes Wiegen, kann der Korken entfernt werden. In Wahrheit kostet diese Technik nur Nerven und die Erfolgsgarantie geht gegen null. Wenn der Korken zerbröckelt ist, helfen eine Karaffe und ein feines Sieb zum Abseihen der Korkstücke besser.

Der Alkoholtester

Er kann verhindern, dass sich angesäuselte Gäste hinters Steuer setzen. Doch die Ergebnisse sind nicht genau. Wenn der Abstinente 0,8 Promille generiert und der angeheiterte Gast es auf 0,1 Promille bringt, kann etwas nicht stimmen.