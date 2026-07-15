Vor fünf Jahren kamen die ersten Flaschen Prosecco rosé auf den Markt. Der neue Weintyp hat sich rasch etabliert: Rund jede zehnte Flasche Prosecco DOC ist heute pinkfarbig und Teil der Roséwelle, die viele Länder erfasst hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit fünf Jahren gibts Prosecco auch als Rosé

Davon werden jährlich 60 Millionen Flaschen verkauft

Vier Fünftel werden im Ausland getrunken

Stefan Keller Redaktor Wein

Kein Schaumwein wird weltweit häufiger verkauft als Prosecco. 2025 kamen 667 Millionen Flaschen in den Verkauf, davon wurden mehr als vier Fünftel ausserhalb des Erzeugerlandes abgesetzt.

Mit der Lancierung einer Rosé-Variante feuerten die Produzenten in den Regionen Veneto und Friuli Venezia Giulia das Geschäft weiter an.

Eine Mischung von Weiss- und Rotwein

Für die Herstellung gelten folgende Regeln: Dem weissen Grundwein aus Glera-Trauben werden 10 bis 15 Prozent eines roten Grundweins aus Pinot nero beigemischt.

Die Versektung der Cuvée geschieht im Drucktank und dauert mindestens 60 Tage. Erlaubt ist ausschliesslich die Spumante-Version, die Frizzante-Variante bleibt tabu. Zudem muss jeder Prosecco rosé ein Jahrgangswein sein und entsprechend auf der Etikette ausgewiesen werden.

Lieblich ist gefragt

Wie beim klassischen Prosecco sind auch bei der Rosé-Variante über die Hälfte der Abfüllungen extra dry, weisen also eine sogenannte Dosage zwischen 12 und 17 Gramm Zucker pro Liter aus. Entsprechend lieblich wirken sie am Gaumen.

Die Zugabe von Pinot noir verändert das Produkt nicht nur optisch, sondern verleiht dem Wein zusätzliche Struktur. Mit den spürbaren Noten von Himbeere und Erdbeere und der angenehmen Säurestruktur ist Prosecco rosé nicht nur ein beliebter Apérowein, er macht auch als Essensbegleiter zu würzigen Speisen bella figura.