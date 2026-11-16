Rioja-Bodegas, die Weine mit der Reifebezeichnung Crianza, Reserva oder Gran Reserva vermarkten, mussten bis anhin ein Pflichtlager mit reifenden Weinen unterhalten. Dieses Gesetz ist nun Geschichte.

Darum gehts Reifewein-Kellereien mussten in der Rioja ein Pflichtlager unterhalten

Die Kosten dafür erschwerten neuen Betrieben den Start

Seit Oktober ist Schluss mit dem Gesetz

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Das Criadora-Gesetz in der Rioja bestand seit der Gründung der Denominación de Origen (kontrollierte Herkunftsbezeichnung) im Jahr 1925 und wurde im Lauf der Jahre angepasst.

Bodegas Criadoras sind Kellereien, die Weine der Reifestufen Crianza, Reserva und Gran Reserva produzieren und vermarkten. Diese Bodegas hatten bislang ein Pflichtlager von mindestens 22'500 Liter an reifenden Weinen zu unterhalten, wovon mindestens die Hälfte in Barriques à 225 Liter lagern musste.

Noch strengere Regel bis Mitte der 1990er

Ohne den Status «Bodega Criadora» konnten die Weine nur unter dem Label «Cosecha» und nicht mit den Reifebezeichnungen Crianza, Reserva oder Gran Reserva vermarktet werden. Nach hundert Jahren und mehreren Anpassungen kippte der Kontrollrat der Region nun das Gesetz ganz, und erleichtert damit neu gegründeten kleineren Betrieben den Markteinstieg.

Vor 1991 mussten die Bodegas 500 Barriques mit reifenden Weinen präsentieren. Nach dem Erhalt des Qualitätssiegels DOCa waren noch 100 Barriques Pflicht und ab Mitte der 1990er lediglich 50 der kleinen Eichenholzfässer.

Die Investitionen in Barriques und Kellerfläche für deren Lagerung sowie die Tatsache, dass 22'500 Liter Wein im Keller liegen müssen, bevor überhaupt eine Flasche verkauft werden kann, machten es Neueinsteigern besonders schwer.

Reife-Bezeichnungen bleiben unangetastet

Die Reifedauer bei den Weinen bleibt gleich: Crianza muss mindestens zwei Jahre reifen, davon eines in Barriques. Eine Reserva wird erst drei Jahre nach der Ernte vermarktet, muss mindestens ein Jahr in Barriques ausgebaut werden und nach der Abfüllung mindestens sechs Monate auf der Flasche in der Bodega gelagert werden.

Fünf Jahre Mindestreifezeit gelten für eine Gran Reserva. Davon liegt der Wein im Minimum zwei Jahre im kleinen Eichenholzfass und mindestens zwei Jahre auf der Flasche. Für Rosé und Weissweine gelten andere Regeln.