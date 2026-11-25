Das Rhonetal ist gemessen an der Fläche und der Menge an erzeugtem Wein die zweitgrösste Qualitätsweinregion Frankreichs nach Bordeaux. Zwischen Montélimar und Avignon zeigt sich die Vielfalt des Gebiets in den vielen Crus.

Darum gehts Zehn Crus gibt es in den südlichen Côtes du Rhône

Zu ihnen gehören unter anderen Châteauneuf-du-Pape und seit 2010 auch Rasteau

Nun möchten die Produzenten in Rasteau auch einen weissen Cru keltern, um der veränderten Situation auf dem Weinmarkt zu begegnen

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Seit 2010 ist Rasteau ein Cru und damit losgelöst von den Côtes du Rhône Villages. Das gleichnamige Dorf schmiegt sich – wie viele Ortschaften in der Gegend – an einen Hügel und schaut Richtung Süden. Im Osten fliesst der Rhonezufluss Ouvèze. Dahinter erheben sich über bewaldeten Hügeln die Felsnadeln der Dentelles de Montmirail.

Die AOC Rasteau ist nicht gross. Die Produktionsfläche liegt bei 840 Hektar, 2025 wurden hier 2,43 Millionen Liter Wein erzeugt. Grenache noir gibt hier den Ton an. Mindestens 50 Prozent müssen in der Cuvée enthalten sein, weiter erlaubt sind die klassischen Rhone-Sorten Syrah, Mourvèdre und Carignan.

Kalkmergel und Höhe für frische Weine

Einer, der das Gebiet wie seine Westentasche kennt, ist Helen Durand von der Domaine du Trapadis. Schnell wird beim Ausflug in die verschiedenen Lagen klar: Der Untergrund macht den Wein. Besonders stolz ist Helen auf den blauen Kalkmergel, der den Sockel für die Böden in Rasteau bildet.

Der Kalk kommt von den Meereslebewesen, die hier vor Milliarden von Jahren lebten und deren Fossilien zusammen mit tonhaltigem Lehm eine Schicht bilden, die Wasser speichern und wieder abgeben kann. Je nach Höhenlage kommen Mergelschichten in anderen Farben (rot und gelb) und mit anderer Zusammensetzung dazu, obenauf liegen die von den Flüssen rund gewaschenen Kiesel.

Der Rasteau blanc ist in der Pipeline

Rasteau liegt vergleichsweise hoch. Die Rebenzone beginnt auf 150 Metern über Meer. In den Hügeln im Norden und Nordwesten des Dorfes stehen die Stöcke teils auf 300 Metern. Hier ist es kühler als zum Beispiel in Châteauneuf-du-Pape. Früher war das ein Grund für eine schlechtere Einstufung des Terroirs. Heute ist es ein Vorteil und schafft Möglichkeiten. Die Winzer träumen von einer AOC Rasteau blanc.

Bislang werden die Weissen aus Grenache blanc, Vermentino (Rolle), Marsanne und anderen Sorten als Côtes du Rhône blanc vermarktet. Stimmen die Rebsorten nicht, kann der Wein nur noch als Vin de Pays vermarktet werden. Nun wollen die Winzer Nägel mit Köpfen machen und ein Pflichtenheft für einen weissen AOC Rasteau erarbeiten.

Die Anträge sind beim Gesetzgeber eingereicht. Zehn Prozent an der Gesamtproduktion sollen die Weissen einmal ausmachen. Das wäre so viel wie der aktuelle Anteil der Vins doux naturels, die bereits seit 1944 eine eigene Herkunftsbezeichnung tragen dürfen und klassisch zu Foie gras und Schokolade getrunken werden.

Elegante Cuvées aus Grenache

Die Rotweine aus Rasteau sind keine Leichtgewichte. 14,5 Volumenprozent sind die Regel. Doch bei den Verkostungen auf den Domänen zeigt sich: Die Mergelböden und die Höhe bringen Frische und Leichtigkeit in die Cuvées.

Zudem wird das Gros der Moste in Betontanks vergoren und auch darin ausgebaut. Das Material, das früher als rückständig belächelt wurde, erweist sich als Segen in warmen Klimazonen.

Im Gegensatz zu Stahl lässt Beton ein wenig Sauerstoff durch. Das stabilisiert die Farbe im Wein und verhindert reduktive Noten, die an Streichhölzer oder nasse Wolle erinnern. Und Beton wirkt temperaturausgleichend. Auf eine Kühlung der Tanks während der Gärung kann verzichtet werden.

Behutsamer Umgang mit dem Barrique

Barriques und auch grosse Holzfässer werden in Rasteau mit Bedacht eingesetzt. Grenache hat wenig Tannine, Holzeinsatz würde die Sortentypizität verfälschen. Anders sieht es bei den Weissweinen aus. Solange noch kein Pflichtenheft für einen Rasteau blanc existiert ist, probieren die Winzer nach Herzenslust aus.

Helen Durand vergärt seinen Weisswein aus Grenache blanc und etwas Clairette in der Barrique und lässt den Wein nach burgundischem Vorbild auf der Feinhefe reifen. Er wünscht sich Sorten, die Salzigkeit in den Wein bringen, wie Grenache blanc und Vermentino, während andere Winzer auf Clairette setzen, schon allein der zarten Frucht wegen.

* Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Pressereise