Vor der Ernte kontrollieren Winzerinnen und Winzer regelmässig die Traubenreife. Der Zuckergehalt der Beeren ist dabei besonders wichtig. Den zu bestimmen, ist allerdings gar nicht so einfach.

Kurz zusammengefasst Winzer bestimmen den Zuckergehalt der Trauben mit einem optischen Gerät

Gemessen wird in Oechsle-Grade

Oechsle-Grade zeigen das spezifische Gewicht des Traubenmostes an

Daraus lässt sich der zu erwartende Alkoholgehalt berechnen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Kurz vor der Lese streifen Winzerinnen und Winzer regelmässig durch die Rebzeilen, picken Beeren und zählen auf hundert. Das kann ganz schön schweisstreibend sein, denn die 100 Beeren werden aus allen Bereichen eines Rebbergs gepflückt. Auch nicht ganz Reifes kommt ins Töpfchen, damit eine realistische Messung gewährleistet ist.

Direkt vor Ort werden sie zerquetscht und gut durchmischt. Ein paar Tropfen des Safts reichen aus, um den Zuckergehalt — Mostgewicht heisst es im Weinbau — zu bestimmen. Gemessen wird mit dem Refraktometer. Das optische Präzisionsgerät misst die Lichtbrechung, die sich beim Traubenmost mit steigendem Zuckergehalt ändert und zeigt das Resultat in Grad Oechsle an.

Ein Schwabe hats erfunden

Erfunden hat die Einheit der Schwabe Christian Ferdinand Oechsle (1774–1852). Allerdings hat er mit einer Senkwaage gemessen, die in den Most getaucht wird, und nicht mit dem Refraktometer. Die Oechsle-Waage kommt in der Kelter zum Einsatz, das Refraktometer im Rebberg.

Eine Winzerin prüft den Zuckergehalt der Trauben mit dem Refraktometer. Foto: Getty Images 1/6

Dort genügt ein Blick durchs Okular und schon ist klar, wie viel Grad Oechsle die Trauben haben. Die Grad Oechsle beziehen sich auf die Dichte, also auf das spezifische Gewicht. Sie geben an, um wie viel Gramm ein Liter Most mehr wiegt als ein Liter Wasser. Werden 50 Grad Oechsle gemessen, wiegt ein Liter Traubenmost 1050 Gramm.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aber Achtung, das heisst nicht, dass ein Liter Most 50 Gramm Zucker enthält, denn im Most sind noch andere Stoffe, die das spezifische Gewicht beeinflussen! Darum gibt es Umrechnungstabellen. Bei 50 Grad Oechsle hat der Most rund 112 Gramm Zucker pro Liter. Der zu erwartende Alkoholgehalt liegt dann bei 6,1 Volumenprozent. Das ist für die Weinbereitung schon sehr mager.

Andere Länder, andere Messtechniken

Neben Grad Oechsle gibt es noch andere Messeinheiten. Im Süden Europas und in Übersee wird oft in Baumé gemessen. Die Baumé-Grade werden auch mit einer Senkwaage gemessen. Das mühsame Umrechnen entfällt allerdings: Ein Grad Baumé entspricht einem Volumenprozent Alkohol.