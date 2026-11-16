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Osteria del Treno
Schöner Trinken in Mailand

In der ehemaligen Casa dei Ferrovieri, dem Haus der Eisenbahner, wird in bester Manier traditionelle Mailänder Küche serviert. Die Weinauswahl der Osteria del Treno überrascht mit Unbekanntem: Trouvaillen sind an der Tagesordnung.
Publiziert: vor 11 Minuten
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Viel Safran und Markknochen: Risotto alla milanese con midollo di manzo.
Foto: Stefan Keller

Darum gehts

  • In Fussdistanz zu Mailands Hauptbahnhof liegt die Osteria del Treno
  • Seit 1989 bietet das Slow-Food-Lokal traditionelle Küche
  • Die Weinkarte pflegt Trouvaillen abseits des Bekannten
Foto: Ringier Medien Schweiz, 06.01.26 Mitarbeiterportrait. Stefan Keller, Redaktor Wein, rms.
Stefan KellerRedaktor Wein

Qui il cibo è relazione, il vino è racconto, l’osteria è incontro – hier schafft das Essen Nähe, der Wein erzählt Geschichten, und die Osteria wird zum Ort der Begegnung.

Das schrieb sich die Familie Bissolotti auf die Fahnen, als sie 1989 ihr Lokal unweit des Mailänder Hauptbahnhofs eröffnete. Naheliegend, dass sie es Osteria del Treno nannte.

Katzensprung ins Glück

Wer in Milano Centrale aussteigt, überquert den grossen Platz, geht die Via Vittor Pisani entlang und biegt nach 400 Metern linkerhand in die Via San Gregorio. Und schon ist man an einem Ort, wo man sich in der Ferne zu Hause fühlt.

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Mittags wie abends kommt in der Osteria auf den Tisch, was die lombardische Küche auszeichnet. Und so kann ein Menü aussehen: Mondeghili, Risotto alla milanese con midollo di manzo, Busecca, Torta sbrisolona. Das alles sind Gerichte, die mit alltäglichen Zutaten zubereitet werden; in der Osteria del Treno beginnen sie – dank den Könnern in der Küche – zu glänzen.

Lokale und regionale Spezialitäten

Mondeghili sind frittierte Bällchen mit einer ausgeklügelten Fleischmischung. Dazu passt ein Schaumwein aus dem südlich von Mailand gelegenen Anbaugebiet Oltrepò Pavese; er ist meist aus Pinot-noir-Trauben gekeltert und wird – wie alle nennenswerten Spumante – flaschenvergoren.

Risotto wird in Mailand mit viel Safran und Butter und wenig Käse zubereitet, er muss flüssig sein und die Körner sollen Biss haben. Liebhaber von Markknochen (midollo) bestellen diese Variante. Was für eine Freude, in der Metropole einen Vernatsch aus Südtirol zu finden, einen leichtfüssigen Rotwein, der, kühl serviert, den Risotto beflügelt.

Die Busecca oder Trippa, die Kutteln also, wird in der lombardischen Küche gerne mit Bohnen kombiniert, kommt suppig in den Teller und wird nach Belieben mit Grana Padano bestreut: in Verbindung mit einem Ghemme aus dem Nordpiemont ein Festessen.

Die Torta sbrisolona hat ihren Ursprung in Mantova, einer ausgesprochen reizvollen Stadt, die 150 Kilometer östlich von Mailand liegt. Sie ist ein trockenes, krümeliges Mandelgebäck; in der Osteria del Treno wird es mit einer Zabaionecrème und einem Glas Moscato d’Asti aus der westlichen Nachbarschaft, dem Piemont, serviert.

Ideal, dass nach all diesen Schlemmereien und einem kurzen Spaziergang der Chauffeur mit seinem komfortablen Gefährt auf Gleis 7 startklar ist. Ein Blick auf die Anzeigetafel in der Bahnhofshalle ist allerdings empfehlenswert.

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