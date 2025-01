1/10 Nach den üppigen Feiertagen müssen viele Kunden auch etwas aufs Budget achten. Foto: Keystone

Genuss und Sparen passen bestens zusammen – gerade jetzt, wo nach den Feiertagen oft Ebbe im Geldbeutel herrscht. Der Januar bringt nicht nur Kälte und trübe Tage, sondern auch oft ein Loch im Budget. Exquisite Speisen und edle Tropfen stehen momentan nicht zuoberst auf den Einkaufszetteln. Daher die gute Nachricht vorweg: Guter Wein muss nicht teuer sein! Es gibt zahlreiche Flaschen, die mit Geschmack und Qualität überzeugen, ohne das Budget zu sprengen. Preiswerte Weine bieten oft erstaunliche Genusserlebnisse, wenn man weiss, wo und wie man sie findet.

Aber warum können manche Winzer ihre Weine überhaupt so günstig anbieten? Oft liegt der Grund in der Herkunft: Weniger bekannte Weinregionen stehen nicht im Rampenlicht wie Bordeaux oder die Toskana. Das bedeutet weniger Marketingaufwand und niedrigere Preise – bei oft vergleichbarer Qualität. Auch die Wahl der Rebsorten spielt eine Rolle. Sorten wie Pecorino aus Italien, Bianco di Merlot oder ein traditioneller Chasselas aus dem Wallis sind in vielen Regionen tief verwurzelt, aber international weniger gefragt. Dadurch bleiben die Produktionskosten sogar in der Hochpreisinsel Schweiz moderat, und die Weine landen zu einem erschwinglichen Preis im Regal.

Warum weniger oft mehr ist – auch beim Wein

Zudem profitieren viele kleine Winzer von einer effizienten und traditionsreichen Produktion. Anstatt aufwendige Prestigeprojekte zu realisieren oder jahrelange Lagerungskosten zu tragen, konzentrieren sie sich auf das Wesentliche: den Anbau gesunder Trauben und die sorgfältige Verarbeitung. Junge Jahrgänge, die für den schnellen Genuss gedacht sind, kommen oft ohne teure Fassreifung aus – ein Vorteil, der sich direkt im Preis widerspiegelt.

Weine aus diesen Regionen und Rebsorten haben noch einen weiteren Vorteil: Sie sind häufig unkompliziert und vielseitig. Sie passen genauso gut zu einem entspannten Abendessen wie zu geselligen Runden mit Freunden. Ihr Charakter ist häufig fruchtbetont, frisch und zugänglich – Eigenschaften, die den Gaumen erfreuen und das Portemonnaie schonen.

Warum also nicht den trüben Winter mit einem guten Glas Wein verschönern? Die Welt des preiswerten Weins hält viele Überraschungen bereit – Entdeckungen, die zeigen, dass Qualität und Genuss keine Frage des Preises sind. Denn am Ende zählt nicht das Etikett oder der Ruf einer Region, sondern das, was im Glas landet. Und da ist die Vielfalt beeindruckend gross – auch für kleines Geld. Prost!

Im breiten Weinsortiment von Coop finden Sie zahlreiche Tropfen im unteren Preissegment, die einen Versuch wert sind.

Lassen Sie sich inspirieren!

In letzter Zeit habe ich selbst viele preiswerte Weine verkostet und möchte Ihnen gerne drei Flaschen vorstellen, die sich hervorragend zu einfachen Gerichten kombinieren lassen.

3 Weine, perfekt für jedes Budget

Der Würzige Naturaplan Bio Pecorino Jasci Terre di Chieti IGT, für 9.95 Franken Dieser biologisch produzierte Pecorino aus den italienischen Abruzzen überzeugt mit Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und etwas Kräuterwürze. Seine lebendige Säure und die feine Mineralität machen ihn zum perfekten Begleiter für leichte Gerichte. Geniessen Sie ihn zu Spaghetti Aglio e Olio mit frischen Kräutern. Die Leichtigkeit des Gerichts unterstreicht die frische Note des Weins und die Würze von Knoblauch und Olivenöl ergänzt die Fruchtigkeit. Naturaplan Bio Pecorino Jasci Terre di Chieti IGT, für 9.95 Franken Dieser biologisch produzierte Pecorino aus den italienischen Abruzzen überzeugt mit Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und etwas Kräuterwürze. Seine lebendige Säure und die feine Mineralität machen ihn zum perfekten Begleiter für leichte Gerichte. Geniessen Sie ihn zu Spaghetti Aglio e Olio mit frischen Kräutern. Die Leichtigkeit des Gerichts unterstreicht die frische Note des Weins und die Würze von Knoblauch und Olivenöl ergänzt die Fruchtigkeit. Jetzt bestellen

Der Weiche Ticino DOC Bianco di Merlot Roccolo, für 9.95 Franken Ein weisser Merlot aus dem Tessin mit zarten Aromen von Birne, gelbem Pfirsich und einer feinen floralen Note. Am Gaumen zeigt er sich cremig und weich, mit einer sanften Frische, die ihn besonders vielseitig macht. Besonders gut passt er zu einem einfachen Risotto mit Pilzen: Die cremige Textur des Risottos harmoniert ideal mit der weichen Konsistenz des Weins, während die erdigen Aromen der Pilze seine feinen Fruchtnoten unterstreichen. Ticino DOC Bianco di Merlot Roccolo, für 9.95 Franken Ein weisser Merlot aus dem Tessin mit zarten Aromen von Birne, gelbem Pfirsich und einer feinen floralen Note. Am Gaumen zeigt er sich cremig und weich, mit einer sanften Frische, die ihn besonders vielseitig macht. Besonders gut passt er zu einem einfachen Risotto mit Pilzen: Die cremige Textur des Risottos harmoniert ideal mit der weichen Konsistenz des Weins, während die erdigen Aromen der Pilze seine feinen Fruchtnoten unterstreichen. Jetzt bestellen

Der Salzige Valais AOC Fendant Domherrenwein Provins, für 8.95 Franken Ein süffiger Fendant, wie er im Buche steht. Der Tropfen präsentiert sich mit feinen Aromen von reifen Äpfeln, Zitrusfrüchten und einem Hauch von Mandeln. Seine milde Säure und leichte Salzigkeit machen ihn zu einem erfrischenden und charaktervollen Begleiter. Ideal zu einem herzhaften Raclette. Die Frische des Weins schneidet durch die cremige Textur des geschmolzenen Käses, während seine Mineralität die Aromen der Kartoffeln und Beilagen wunderbar unterstützt. Valais AOC Fendant Domherrenwein Provins, für 8.95 Franken Ein süffiger Fendant, wie er im Buche steht. Der Tropfen präsentiert sich mit feinen Aromen von reifen Äpfeln, Zitrusfrüchten und einem Hauch von Mandeln. Seine milde Säure und leichte Salzigkeit machen ihn zu einem erfrischenden und charaktervollen Begleiter. Ideal zu einem herzhaften Raclette. Die Frische des Weins schneidet durch die cremige Textur des geschmolzenen Käses, während seine Mineralität die Aromen der Kartoffeln und Beilagen wunderbar unterstützt. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.