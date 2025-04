1/10 Entspanntes Geniessen auf dem Weingut von Carina und Reto Lipp-Kunz in Maienfeld GR. Foto: zVg

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Eine der schönsten Traditionen im Winzerjahr sind die Tage der offenen Weinkeller im Frühjahr. Viele Weissweine des neuen Jahrgangs sind dann schon gefüllt und können verkostet werden.

Wer so richtig Lust auf Neuland und eine Fahrt ins Frühlingsgrün hat, kommt auf seine Kosten. Blick hat für dich spannende Entdeckungen in den Deutschschweizer Weinkantonen herausgepickt. Geöffnet haben die Weingüter am 1., 3. und 4. Mai ab 11 Uhr. Weil nicht alle Produzenten an allen Tagen geöffnet haben, lohnt sich ein kurzer Google-Check.

Zürich

Der gebürtige Holländer Michel Diederik (Didi) bewirtschaftet seit 2014 gemeinsam mit seiner Frau Patricia das Weingut Diederik in Küsnacht. 16 Rebsorten wachsen in drei Rebbergen. Spannend ist der Blanc du Village, der aus robusten Traubensorten gekeltert wird, die weniger Pflanzenschutz brauchen.

In Uhwiesen, nur einen Katzensprung vom Rheinfall entfernt, liegt das Weingut Besson-Strasser. Auf der Südseite des Cholfirstenhangs wächst nicht nur der Stoff für Spitzen-Pinots, auch «Exoten» wie Malbec und Zweigelt gedeihen hier. Seit 2004 wird das Weingut nach den Richtlinien der Biodynamie bewirtschaftet.

Graubünden

Carina und Reto Lipp-Kunz fahren doppelgleisig. Sie ist Winzerin mit einem exzellenten Händchen für Pinot noir. Er ist der Meister des Brennkessels und entlockt auch Bergheu aus Arosa einen ganzen Strauss von Aromen. Das schafft viel kulinarischen Mehrwert im schmucken Weingut im Herzen von Maienfeld.

Louis Liesch gehört zu den besten Bio-Winzern der Schweiz. Er bewirtschaftet Rebberge in den besten und teils auch ältesten Lagen von Malans. Die Biodynamie ist seit Jahrzehnten tief in der DNA des Betriebs verwurzelt. Liesch-Weine brauchen Zeit. Das gilt auch für die spannende Naturweinkollektion in der Steingutflasche.

Aargau

Die Weinbaugenossenschaft Döttingen liegt im unteren Aaretal. Rund 100 Mitglieder bilden das Rückgrat des 100 Jahre alten Gemeinschaftsunternehmens, das von den drei «Autoren» Orell Schaub (Rebverantwortlicher) Pasquale Chiapparini (Geschäftsführer) und David Sailer (Kellerverantwortlicher) geleitet wird. 2017 wurde die Döttinger Trotte renoviert und ist seither der Nabel der Döttinger Weinwelt.

Ein Familienbetrieb wie aus dem Bilderbuch ist das Weingut Wehrli in Küttigen. Winzermeisterin Susi Steiger-Wehrli beherrscht nicht nur das Metier in Rebberg und Keller. Sie hat auch die Sensorik-Lizenz für Wein. Highlights aus ihrem Schaffen sind der Küttiger Sauvignon blanc aus dem Stahltank oder aus dem Barrique sowie der Malbec.

St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen

Das Weingut Höcklistein ist nach einer Reblage bei Rapperswil-Jona SG benannt, in der seit Jahrhunderten Wein angebaut wird. Die Familie Schmidheiny erkannte das Potenzial des Terroirs und bewirtschaftet heute einige der schönsten Weinberge am oberen Zürichsee, die allerdings auf St. Galler Grund und Boden liegen. Degustiert wird in der trendigen Lounge Wein & Sein, ganz nahe am Zürichsee. Tipp: Unbedingt den Räuschling Äfenrain probieren.

Zwei Generationen arbeiten im Weingut Schmid Hand in Hand. Das Gut liegt zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein in Schlattingen TG. Die Schmids sind Spezialisten für Müller-Thurgau, die fruchtbetont und spritzig oder mit Trauben von 40 Jahre alten Reben im Beton-Ei ausgebaut werden.

Das Weingut Aagne von Stefan Gysel Saxer und Nadine Saxer Gysel liegt in Hallau SH. Im Klettgau profitieren die Reben von den kalkhaltigen Böden und vom milden Klima im Regenschatten des Schwarzwalds. Am 26. April wurde das neue Weingut eröffnet. Der Degustationsraum bietet einen fantastischen Blick auf die Hallauer Reblandschaft.

Bern und Luzern

Die Bielersee-Region liegt haarscharf auf der Sprachgrenze und ist eine der schönsten Weingegenden der Deutschschweiz. In Twann BE liegt das Johannitergut, dessen Geschichte sich bis ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Heute wird es von Martin Hubacher und seiner Frau Michaela Gabriel bewirtschaftet. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten der teils steilen Lagen über dem Bielersee.

Wer sich für die neuen, pilzwiderstandsfähigen Sorten (Piwi) interessiert, sollte das Bioweingut Sitenrain in Meggen LU besuchen. Solaris, Souvignier gris, Maréchal Foch und Cabernet Cortis spielen bei Winzerin Nora Breitschmid die erste Geige. Wer tiefer ins Handwerk eintauchen möchte, engagiert sich als Mini-Winzerin oder Mini-Winzer und packt übers Jahr im Rebbau mit an.