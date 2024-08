Lippenstiftabdrücke am Weinglas haben einen schlechten Ruf. Es gibt ein paar Tricks, wie du mit der «Dekoration» am Glas umgehen kannst. Denn beim Weintrinken auf rote Lippen zu verzichten – das muss nun wirklich nicht sein.

1/6 Kräftige Beerenfarbe am Weinglas ist nur ein Problem, wenn man eines daraus macht.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Der Malbec-Tag ist am 17. April, der Grenache-Tag am 21. September und der Lippenstift-Tag am 29. Juli. Malbec und Grenache feiern wir im Glas – den Lippenstift am Glas. Ein Thema, über das sich trefflich streiten lässt.

Die einen (meistens Männer) finden Gläser mit farbigem Fettfilm voll daneben, die anderen (meistens auch Männer) finden den Abdruck am Glas sexy. Den Frauen ist es egal. Nur ab und zu erscheint in den Stilkolumnen die scheue Frage, ob Frau denn dürfe oder ob es unangebracht sei.

Mut zu Farbe

Liebe Frauen: Natürlich dürft ihr! Und ihr dürft auffallen an den Verkostungen. Lieber mit knallroten Lippen als in einer Wolke aus Parfüm und Haarspray das Weinparkett betreten.

Wine Lips waren vor ein paar Monaten übrigens der Beautytrend. Die Trägerinnen sollten ausschauen, als hätten sie eben am Glas genippt. Burgunderfarben war der gehypte Lippenstift. Was passt da besser als ein satter Abdruck am Glasrand?

Aber der Abwasch ...

Ich wette, noch kein Mann hat sich Sorgen gemacht, wie Lippenstiftabdrücke vom Weinglas zu entfernen sind. Lippenstiftgrüsse vom Badspiegel schon – aber vom Weinglas?

Und ist das nun wirklich etwas, über das man nachdenken oder einen Lifehack bemühen muss? Ab in die Maschine und gut ist! Und falls noch ein Rest dran bleibt: Spülmittel, heisses Wasser und Poliertuch kennt ihr. Oder?

Es gibt Lösungen für das «Problem»

Wer dennoch diskreter vorgehen möchte, kann diese Tipps befolgen: Immer die gleiche Stelle des Glases zum Mund führen, dann bleibt es bei einem «anstössigen» Fleck. Das schränkt die Unbeschwertheit beim Weingeniessen ganz schön ein.

Oder diskret den Glasrand ablecken. Lippenstift haftet auf einem Wasserfilm weniger stark. Ich stelle mir das bildlich vor, wie bei einer Verkostung alle Lippenstiftträgerinnen und -träger das Glas ablecken. Das wars dann mit der Sexiness. Selbst Burgundy Lips können da nichts mehr retten.