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Neue Karte für Weinfans
Wird auf den Bahamas Wein angebaut?

Auf einer interaktiven Weltkarte sind über 100'000 Weingüter hinterlegt – auch an Orten, die man für die Weinproduktion nicht auf dem Radar hat.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Mit der brandneuen interaktiven Weinkarte lassen sich Weinreisen gut planen.
Foto: MMPhoto21

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • interaktive Weltweinkarte ist für User gratis
  • 4,3 Millionen Rebberge sind darauf hinterlegt
  • mit Hilfe der Weingüter soll die Karte wachsen
Ursula Greiner
Ursula GeigerRedaktorin Wein

Kuriose Fakten laufen unter der Rubrik «Unnützes Wissen». Das ist ein bisschen tiefgestapelt, denn die Stichfrage beim Pub-Quiz könnte durchaus lauten: «Wird auf den Bahamas Wein angebaut?»

Natürlich nicht! Laut der interaktiven World Winery Map ist in Nassau zwar ein Weingut eingetragen, doch auf den Bahamas wachsen keine Weintrauben und auf der «Winery» kann man mit Weinen aus aller Welt lediglich seine Lieblings-Cuvée mixen.

4,3 Millionen Rebberge

Doch in Finnland wird auf dem 60. Grad nördlicher Breite die österreichische Paradesorte Grüner Veltliner kultiviert, wie unlängst auf der Branchenplattform Wein Plus berichtet wurde. Doch dieses Mikro-Weingut fehlt auf der Karte.

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Interessant ist die Karte dennoch. Immerhin können 4,3 Millionen Rebberge verortet werden. Für Naseweise liefert die Karte auch Infos zu Niederschlägen, Sonneneinstrahlung, Hangneigung und Böden.

Mitmachprojekt für Winzer

Der Löwenanteil der Infromationen zu den Rebbergen stammt aus amtlichen Registern. Je besser die Daten, desto präziser die Karte. Wer Weingüter nicht in der Karibik, sondern in Europa sucht, kann sich auf die Informationen verlassen und die Karte bei der Planung der nächsten Weinreise mit einbeziehen.

Die Karte nützt auch Weingütern, die ihren Standort verifizieren und zusätzliche Informationen bezüglich Rebsorten und Spezialitäten hinterlegen können.

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