Kurz zusammengefasst Weinweg Weinfelden bietet schöne Ausblicke ins Thurtal und in die Alpen

Weinwanderweg Schiterberg führt durch mehrere Rebberge

Weinwanderweg Schiterberg führt durch mehrere Rebberge

Luzerner Seetal bietet fünf Weingüter und romantisches Schloss Heidegg

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Weinweg Weinfelden

Willkommen im Weinkanton Thurgau! Auf einer Rebfläche von etwas mehr als 250 Hektar werden zahlreiche Rebsorten, zum Beispiel Pinot Noir, Müller-Thurgau oder Piwi's wie Cabernet Jura oder Regent angebaut. Eine schöne Möglichkeit, die schönsten Weingüter des Ostschweizer Kantons kennenzulernen, ist der Weinweg Weinfelden. Detaillierte Infotafeln zeigen interessante Fakten zu Rebsorten, Weinproduktion und lokalen Winzern. Start- und Endpunkt ist der Bahnhof Weinfelden.

Neben den herbstlich gefärbten Herbstblättern der Rebstöcke werden wanderfreudige Weinfans immer wieder mit weiten Ausblicken ins Thurtal und in die Alpen belohnt. Gemütliche Restaurants laden überdies dazu ein, Thurgauer Spezialitäten zu kosten. Ein besonderes Highlight sind auch die Weinsafes entlang der Route, um Weine zu degustieren. Achtung: Von November bis März bieten die Weinsafes ein reduziertes Angebot, also nichts wie hin.

Weinwanderweg Schiterberg

Vom Thurgau gehts weiter in den Weinkanton Zürich mit seinen über 600 Hektar Rebfläche. Vom Bahnhof Andelfingen ausgehend über das idyllische Mühledorf, führt die rund dreistündige Weinwanderung durch mehrere Rebberge, bis es steil hinauf zum Föhliplatz geht, wo ein Rastplatz mit Informationen zum Schiterberg wartet. Von dort geht es wieder bergab, vorbei an charmanten Rebhäuschen und schliesslich Richtung Alten zum Hummelberg, bevor der Weg zurück zum Bahnhof Andelfingen führt. Ab Zürich HB führt dich die S12 innert 40 Minuten nach Andelfingen, perfekt also für einen heiteren Tagesausflug.

Luzerner Seetal

Unsere letzte Weinwanderung startet am Bahnhof Mosen, rund 50 Zugminuten vom Bahnhof Luzern entfernt. Auf dem Weg gibt es alles, was das Wanderherz begehrt: das romantische Schloss Heidegg, zwei malerische Seen und zahlreiche Rebberge. Ganze fünf Weingüter liegen auf der Wanderroute, die nach rund drei Stunden in Gelfingen am Baldeggersee endet. Mit etwas über 70 Hektar zählt Luzern übrigens zu den kleinsten Weinkantonen der Schweiz. Wie in Thurgau geben auch hier Pinot Noir und Müller-Thurgau bei den Rebsorten den Ton an.