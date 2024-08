So hoch sind die Weinmargen in Zürcher Badis

Sommerzeit bedeutet für viele auch Badi-Zeit. Wer sich nach einem erfrischenden Sprung ins kühle Nass im ansässigen Badi-Bistro verpflegen möchte, findet in der Regel ein vielfältiges Angebot. Von einfachen Sandwiches und Glacés bis hin zu frisch zubereiteten Menüs ist meist für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben alkoholfreien Durstlöschern bieten die Badi-Bistros auch alkoholische Getränke wie Bier und Wein an. So kann man zusammen mit Freundinnen und Freunden in der Badi ein feines Glas Wein geniessen und die idyllische Atmosphäre erleben. Was viele jedoch nicht wissen: Die Preisunterschiede zwischen den Badis sind teilweise erheblich.

Höchste Weinmarge im Bad Utoquai

Rund um das Zürcher Seebecken machten wir den Test und schauten uns vor Ort die Getränkekarten an. Im Strandbad Mythenquai betreibt die Vegi-Kette Hiltl ihren «am Strand» Ableger und führt lokale Weine aus Eigenmarken auf der Weinkarte. Züri Weiss, Züri Rosé und Züri Rot sind alle für 39 Franken pro 0.75-Liter-Flasche erhältlich. Ein fair kalkuliertes Angebot, da die Weine auf dem Hiltl-Webshop zwischen 24.50 und 28.50 Franken zu haben sind.

Ähnlich zu und her geht es im Strandbad Tiefenbrunnen. Die weisse Cuvée Regula 2022 kostet vor Ort 39 Franken pro Normalflasche, während ein roter Portugiese aus der Weinregion Douro zum selben Preis erhältlich ist. Auf dem Webshop des Weinhändlers, der die Badi beliefert, ist der Weisswein für 19.80 Franken aufgeführt. Bei diesem Angebot scheint die Marge etwas höher zu sein als im Strandbad Mythenquai, bewegt sich aber immer noch im grünen Bereich.

Beim Bad Utoquai in der Nähe vom Bellevue müssen Gäste für teilweise dieselben Weine deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die weisse Cuvée Regula 2022 kostet hier vor Ort nämlich 55 Franken, also satte 41 Prozent mehr als im Strandbad Tiefenbrunnen. Beliefert werden beide Badis übrigens vom selben Weinhändler. Bei einem Webshop-Preis von 19.80 Franken bewegt sich der Multiplikator hier fast bei drei. Die Bitte um eine Stellungnahme der Frauenzimmer AG, Betreiberin vom Bistro im Bad Utoquai, blieb leider auch nach mehreren Tagen unbeantwortet.