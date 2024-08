An diesem Schweizer Ort ist die grösste Weinflasche der Welt

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Die unscheinbare Berner Gemeinde Lyssach zählt knapp 1500 Einwohner. Nur wenige Minuten nach der Ausfahrt Kirchberg von der Autobahn A1 erkennt man bereits das Gebäude von André Vogels Autogarage. Sein Offroads-Reich beherbergt vor allem amerikanische Fahrzeuge, die auf neue Besitzer warten.

Doch zwischen all den Fahrzeugen sticht etwas Besonderes hervor: die grösste Weinflasche der Welt. Ihre beeindruckenden Masse sind: 4,17 Meter Höhe, 1,21 Meter Durchmesser, 3,78 Meter Umfang und ein Fassungsvermögen von 3094 Litern – das entspricht rund 4125 Normalflaschen à 0,75 Liter! Wie eine solche Weinflasche überhaupt an diesen Ort kommt und was die Geschichte dahinter ist, verriet uns André Vogel im Gespräch.

Blick: Herr Vogel, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, die grösste Weinflasche der Welt zu haben?

André Vogel: Bei einem Essen im Restaurant Gupf in Appenzell sah ich eine beeindruckende Grossflasche mit fast 700 Litern. Diese Flasche hat mich inspiriert. Später stellte die Zürcher Winzergemeinde Watt aus Regensdorf mit einer Weinflasche den Weltrekord auf, die etwas mehr als 2000 Liter beinhaltete. Da hatte ich Lust, diesen Rekord zu brechen – passend zur Eröffnung meiner neuen Autogaragen-Halle. Ich wollte etwas Einzigartiges machen.

War der Besucheransturm gross?

Ja, der Andrang war enorm! Einerseits wollten die Leute das neue Gebäude und die Autos sehen, andererseits die grösste Weinflasche der Welt. Das Interesse hielt sich sogar noch einige Zeit danach – manchmal bis heute. Obwohl es mittlerweile etwas nachgelassen hat, hatten wir sicher fünf, sechs Jahre lang Weinliebhaber, die nichts mit Autos am Hut hatten, aber die grösste Weinflasche sehen und ein Erinnerungsfoto machen wollten.

Hat sich der Besucheransturm auch in den Autoverkäufen widergespiegelt?

Das bezweifle ich. Aber wir hatten tolle Begegnungen und Gespräche mit all den Besucherinnen und Besuchern.

Heute ist ihre Rekordflasche leer. War denn tatsächlich mal Wein darin?

Ja, natürlich! Fast ein Jahr lang war sie mit einer spanischen Assemblage gefüllt. Wir haben den Wein auch getrunken. Es war ein guter Rotwein, den ich günstig erwerben konnte. Man kann ja nicht den teuersten Wein nehmen, wenn man 3094 Liter braucht. Der Erfolg war da, aber für die Lagerung war unsere Autogarage nicht optimal.

Wer hat ihnen eine solche Flasche angefertigt und aus welchem Material wurde sie gebaut?

Eigentlich wollte ich eine Glasflasche. Ich suchte weltweit – in den USA, in China, in Tschechien. Doch überall hatte man Bedenken wegen des Gewichts. Man sagte mir, der Boden könnte durchbrechen und auch beim Flaschenhals gab es Probleme. Schliesslich entschied ich mich für eine tschechische Firma, die die Flasche aus glasfaserverstärktem Kunststoff herstellen konnte.

Sie halten den Weltrekord nun schon seit zehn Jahren. Was machen sie, wenn jemand ihren Rekord bricht?

Dann würde ich ihn sofort wieder brechen! Heute habe ich im Obergeschoss deutlich mehr Platz als im Erdgeschoss, wo die aktuelle Rekordhalter-Flasche steht.