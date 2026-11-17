Italiens Winzer machen Druck und versekten immer mehr Wein zu Spumante und Frizzante. Damit reagieren sie auf ein verändertes Konsumverhalten: Nicht nur in Italien sind ihre Bollicine, Weine mit Bläschen, gefragt.

Darum gehts Immer mehr italienische Produzenten versekten ihre Weine

Damit bekommen Prosecco und Franciacorta Konkurrenz

So reagiert der Markt auf eine wachsende Nachfrage nach Schaumwein

Stefan Keller Redaktor Wein

Das 35. Meran Wine Festival gab den italienischen Schaumweinen eine grosse Bühne, der Abschluss der Veranstaltung war für sie reserviert.

Im Kurhaus Meran präsentierten ausgewählte Produzenten aus vielen Regionen ihre Bollicine, wie in Italien die Kategorie der Schaum- und Perlweine genannt wird.

Mehr als Prosecco

Mengenmässig stellt Prosecco alles in den Schatten; der Prickler hat in der Branche wie ein Tsunami eingeschlagen. Franciacorta, Italiens Antwort auf Champagner, hat sich seit seiner Erfindung in den 1960er-Jahren etabliert. Abseits dieser Grössen gedeiht Wundersames, das sich zu entdecken lohnt.

Spielarten im Piemont

Nördlich von Turin, im Canavese, wird die Sorte Erbaluce kultiviert. Daraus werden traditionellerweise Weiss-, Süss- und Schaumweine gekeltert, seit 2010 als Erbaluce di Caluso DOCG. MC 120 mesi heisst eine Abfüllung der Tenuta Roletto, der Name verweist auf eine zehnjährige Flaschenreifung auf der Hefe.

2023 kamen die 500 Flaschen – ohne Dosage – auf den Markt. Im Glas zeigt sich ein ausgesprochen vielschichtiger Schaumwein, lang anhaltend und mit dem Potenzial, noch Jahre zu brillieren.

Weiter südlich im Piemont, im Monferrat, blüht die DOCG Alta Langa. Andrea Colombos Blanc de Blancs Extra Brut, ein reinsortiger Chardonnay, reifte rund drei Jahre auf der Hefe. Eine feine Perlage und die enorme Frische sind Teil seiner Klasse.

Im Windschatten Ferraris

Auch das Trentino verfügt über eine Herkunftsbezeichnung für Schaumweine: Trento DOC. Wie in der Alta Langa setzt man in erster Linie auf die beiden Sorten Pinot noir und Chardonnay.

Giulio Ferrari hat Anfang des 20. Jahrhunderts den Grundstein zur heutigen Produktion gelegt, die gleichnamige Marke ist nach wie vor eines der Aushängeschilder der Region. Cesarini Sforza bietet mit der Abfüllung Millesimato 1673 einen guten Einstieg in die Welt der Trentiner Schaumweine.

Jung ist vergleichsweise die Geschichte der Schaumweine im Anbaugebiet Valcalepio, das zwischen Bergamo und dem Lago d’Iseo liegt. Aus dem Keller der Podere Castel Merlo stammt der Cretarium Brut. Die Mischung von Pinot noir und Chardonnay reifte während vier Jahren auf der Hefe und präsentiert sich nun geschmeidig, feinperlig und ausgewogen.

Maximal eigenständig

Legendär hingegen ist Cavicchiolis Rosé del Cristo, ein Lambrusco di Sorbara aus der Emilia-Romagna. Die Trauben für den flaschenvergorenen Spumante stammen aus dem Ortsteil Cristo. Mehr und mehr Lambrusco-Produzenten keltern einen Teil ihrer Ernte als Rosé. Cavicchiolis Cristo überzeugt in beiden Varianten.

Neu am Start ist Masala Dino aus Ligurien. In Airole, in der Provinz Imperia, hat er eine ganze Hügelkuppe neu terrassiert. Auf 500 Metern über Meer wurden insgesamt 80'000 Quadratmeter Trockensteinmauern angelegt.

Rund 12'000 Flaschen werden jährlich abgefüllt. Am Meran Wine Festival präsentierte er eine Premiere: einen Schaumwein aus Rossese und Vermentino, Jahrgang 2023, der kürzlich ohne Dosage auf den Markt gekommen ist. Die Meraner Jury hat ihn sogleich mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.