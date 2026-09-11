Guter Rotwein muss nicht teuer sein!

Die Tage werden kürzer, die Abende kühler und plötzlich schmeckt Rotwein wieder besonders gut. Dass dafür kein grosses Budget nötig ist, beweisen diese acht Flaschen. Alle kosten weniger als 15 Franken und zeigen, wie viel Wein heute für wenig Geld ins Glas kommt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Der Herbst ist die Einladung, wieder etwas tiefer ins Glas zu schauen. Während im Sommer vor allem Frische und Leichtigkeit gefragt waren, darf Rotwein jetzt wieder etwas mehr Fülle, Würze und Wärme mitbringen. Das Schöne daran ist, dass diese Eigenschaften nicht automatisch teuer sein müssen. Wer beim Einkauf auf Regionen und Rebsorten mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis setzt, findet erstaunlich viel Qualität für kleines Geld.

Meine Auswahl führt einmal quer durch die klassischen Rotweinländer Europas. Italien steuert einen saftigen Ripasso aus dem Veneto und einen würzigen Chianti Riserva bei. Spanien zeigt mit Rioja und Ribera del Duero zwei unterschiedliche Spielarten der Tempranillo-Traube. Frankreich ist mit einem strukturierten Médoc aus Bordeaux und einem mediterran-würzigen Côtes-du-Rhône vertreten. Und auch die Schweiz muss sich keineswegs verstecken. Ein Merlot aus dem Tessin und ein Pinot Noir aus Malans zeigen, wie eigenständig Schweizer Rotweine sein können.

Dabei geht es nicht darum, möglichst viel Wein für möglichst wenig Geld zu kaufen. Entscheidend ist, dass der Inhalt der Flasche Freude macht. Unsere acht Empfehlungen sind unkomplizierte Begleiter für die ersten Herbstgerichte, aber keineswegs langweilig. Mal fruchtbetont und saftig, mal würzig und kräftig, mal elegant und fein. Genau diese Vielfalt macht Lust darauf, die Rotweinsaison wieder zu eröffnen.

Der Elegante Ticino DOC Merlot Bucaneve, für 14.50 Franken Im Tessin ist Merlot die wichtigste rote Rebsorte und bringt dort häufig besonders zugängliche, fruchtbetonte Weine hervor. Dieser Tropfen zeigt in der Nase reife Kirschen, Brombeeren und einen Hauch von Gewürzen. Am Gaumen ist er weich und rund, mit saftiger Frucht, dezenter Würze und sanften Gerbstoffen. Er wirkt unkompliziert, ohne dünn zu sein, und eignet sich deshalb hervorragend für den Alltag. Auf den Teller gehört dazu ein cremiges Risotto mit Steinpilzen, eine Polenta mit Salsiccia oder ein Teller Tessiner Brasato. Ticino DOC Merlot Bucaneve, für 14.50 Franken Im Tessin ist Merlot die wichtigste rote Rebsorte und bringt dort häufig besonders zugängliche, fruchtbetonte Weine hervor. Dieser Tropfen zeigt in der Nase reife Kirschen, Brombeeren und einen Hauch von Gewürzen. Am Gaumen ist er weich und rund, mit saftiger Frucht, dezenter Würze und sanften Gerbstoffen. Er wirkt unkompliziert, ohne dünn zu sein, und eignet sich deshalb hervorragend für den Alltag. Auf den Teller gehört dazu ein cremiges Risotto mit Steinpilzen, eine Polenta mit Salsiccia oder ein Teller Tessiner Brasato. Jetzt bestellen

Der Erdige Malanser Steinadler Pinot Noir, für 13.50 Franken Die Bündner Herrschaft gehört zu den spannendsten Schweizer Regionen für Pinot Noir. Das Klima rund um Malans und die warmen Föhnlagen schaffen ideale Bedingungen für elegante, aromatische Rotweine. Der «Steinadler» zeigt feine Noten von roten Kirschen, Himbeeren und Waldbeeren, dazu etwas Gewürz und eine dezente erdige Note. Am Gaumen wirkt er elegant, saftig und frisch, mit feinem Tannin und einem schönen Trinkfluss. Gerade zu spätsommerlichen Gerichten ist er ein vielseitiger Partner. Gebratene Waldpilze, Kalbsgeschnetzeltes oder Kürbis mit Salbei bringen seine feine Art besonders schön zur Geltung. Malanser Steinadler Pinot Noir, für 13.50 Franken Die Bündner Herrschaft gehört zu den spannendsten Schweizer Regionen für Pinot Noir. Das Klima rund um Malans und die warmen Föhnlagen schaffen ideale Bedingungen für elegante, aromatische Rotweine. Der «Steinadler» zeigt feine Noten von roten Kirschen, Himbeeren und Waldbeeren, dazu etwas Gewürz und eine dezente erdige Note. Am Gaumen wirkt er elegant, saftig und frisch, mit feinem Tannin und einem schönen Trinkfluss. Gerade zu spätsommerlichen Gerichten ist er ein vielseitiger Partner. Gebratene Waldpilze, Kalbsgeschnetzeltes oder Kürbis mit Salbei bringen seine feine Art besonders schön zur Geltung. Jetzt bestellen

Der Dichte Ripasso della Valpolicella DOC Rocca Alata, für 9.95 Franken Der Ripasso stammt aus dem Veneto und verdankt seine besondere Art einer zweiten Gärung auf den Trestern der Amarone-Produktion. Der «Rocca Alata» duftet intensiv nach reifen Kirschen und dunklen Beeren, ergänzt von Pflaumen, etwas Schokolade und einer feinen Würze. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig und saftig, mit weichen Gerbstoffen und einem angenehm warmen Finale. Ein unkomplizierter Rotwein für den ersten kühleren Abend. Dazu schmeckt eine cremige Pasta mit Steinpilzen ebenso wie ein geschmortes Kalbsragout. Ripasso della Valpolicella DOC Rocca Alata, für 9.95 Franken Der Ripasso stammt aus dem Veneto und verdankt seine besondere Art einer zweiten Gärung auf den Trestern der Amarone-Produktion. Der «Rocca Alata» duftet intensiv nach reifen Kirschen und dunklen Beeren, ergänzt von Pflaumen, etwas Schokolade und einer feinen Würze. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig und saftig, mit weichen Gerbstoffen und einem angenehm warmen Finale. Ein unkomplizierter Rotwein für den ersten kühleren Abend. Dazu schmeckt eine cremige Pasta mit Steinpilzen ebenso wie ein geschmortes Kalbsragout. Jetzt bestellen

Der Straffe Chianti Riserva DOCG Orlano, für 11.50 Franken Chianti ist der Klassiker der Toskana und wird vor allem von Sangiovese geprägt. Als Riserva bringt der «Orlano» etwas mehr Reife und Tiefe ins Glas. In der Nase finden sich rote Kirschen und Waldbeeren, begleitet von Kräutern, Gewürzen und einer feinen Holznote. Am Gaumen zeigt er eine lebendige Säure, saftige Frucht und griffige, aber nicht austrocknende Tannine. Das macht ihn zum idealen Tischwein. Eine Lasagne mit Kürbis und Salbei, Tagliatelle mit Pilzen oder ein schlichtes Saltimbocca dürfen gerne daneben stehen. Chianti Riserva DOCG Orlano, für 11.50 Franken Chianti ist der Klassiker der Toskana und wird vor allem von Sangiovese geprägt. Als Riserva bringt der «Orlano» etwas mehr Reife und Tiefe ins Glas. In der Nase finden sich rote Kirschen und Waldbeeren, begleitet von Kräutern, Gewürzen und einer feinen Holznote. Am Gaumen zeigt er eine lebendige Säure, saftige Frucht und griffige, aber nicht austrocknende Tannine. Das macht ihn zum idealen Tischwein. Eine Lasagne mit Kürbis und Salbei, Tagliatelle mit Pilzen oder ein schlichtes Saltimbocca dürfen gerne daneben stehen. Jetzt bestellen

Der Komplexe Médoc AOC Château Laffitte Laujac, für 14.95 Franken Im Médoc nördlich von Bordeaux entstehen Rotweine, die vor allem für Struktur, Würze und Alterungsfähigkeit bekannt sind. Dieser Wein zeigt die klassische Bordeaux-Seite mit dunklen Beeren, Cassis und Kirschen, ergänzt von Kräutern, etwas Tabak und feiner Holzwürze. Am Gaumen präsentiert er sich trocken und geradlinig, mit spürbarem, aber gut eingebundenem Tannin und einer angenehmen Frische. Ein Wein mit Charakter, der trotz seines günstigen Preises nicht beliebig wirkt. Dazu darf ein Rindsragout lange schmoren oder ein Lammbraten langsam im Ofen garen. Médoc AOC Château Laffitte Laujac, für 14.95 Franken Im Médoc nördlich von Bordeaux entstehen Rotweine, die vor allem für Struktur, Würze und Alterungsfähigkeit bekannt sind. Dieser Wein zeigt die klassische Bordeaux-Seite mit dunklen Beeren, Cassis und Kirschen, ergänzt von Kräutern, etwas Tabak und feiner Holzwürze. Am Gaumen präsentiert er sich trocken und geradlinig, mit spürbarem, aber gut eingebundenem Tannin und einer angenehmen Frische. Ein Wein mit Charakter, der trotz seines günstigen Preises nicht beliebig wirkt. Dazu darf ein Rindsragout lange schmoren oder ein Lammbraten langsam im Ofen garen. Jetzt bestellen

Der Würzige Côtes-du-Rhône AOC E. Guigal, für 13.95 Franken Die Côtes-du-Rhône steht für südfranzösische Rotweine mit viel Frucht und mediterraner Würze. Dieser Tropfen ist ein Klassiker, der Syrah und Grencache zu einem harmonischen Ganzen verbindet. Der Wein duftet nach Brombeeren und schwarzen Kirschen, dazu kommen Pfeffer, Pflaumen und Kräuter der Provence. Am Gaumen fliesst er saftig und geschmeidig, mit würziger Frucht und angenehm weichen Gerbstoffen. Ein Glas davon verlangt geradezu nach Ratatouille, Lamm vom Grill oder einer würzigen Wurst vom Feuer. Côtes-du-Rhône AOC E. Guigal, für 13.95 Franken Die Côtes-du-Rhône steht für südfranzösische Rotweine mit viel Frucht und mediterraner Würze. Dieser Tropfen ist ein Klassiker, der Syrah und Grencache zu einem harmonischen Ganzen verbindet. Der Wein duftet nach Brombeeren und schwarzen Kirschen, dazu kommen Pfeffer, Pflaumen und Kräuter der Provence. Am Gaumen fliesst er saftig und geschmeidig, mit würziger Frucht und angenehm weichen Gerbstoffen. Ein Glas davon verlangt geradezu nach Ratatouille, Lamm vom Grill oder einer würzigen Wurst vom Feuer. Jetzt bestellen

Der Balancierte Rioja DOCa Reserva Bodegas Ondarre, für 14.95 Franken Reserva bedeutet in Rioja vor allem eines, nämlich Zeit. Der Wein hat bereits Reife gesammelt und verbindet Frucht mit würzigen und leicht holzigen Noten. Er zeigt Aromen von roten und dunklen Kirschen, Pflaumen und getrockneten Kräutern, dazu kommen dezente Vanille-, Tabak- und Röstaromen. Am Gaumen wirkt er ausgewogen und geschmeidig, mit gut eingebundenem Tannin und angenehmer Länge. Ein klassischer Rioja für einen herbstlichen Abend. Er begleitet ein langsam geschmortes Rindfleischgericht, macht aber auch neben einer Pilz-Tortilla eine gute Figur. Rioja DOCa Reserva Bodegas Ondarre, für 14.95 Franken Reserva bedeutet in Rioja vor allem eines, nämlich Zeit. Der Wein hat bereits Reife gesammelt und verbindet Frucht mit würzigen und leicht holzigen Noten. Er zeigt Aromen von roten und dunklen Kirschen, Pflaumen und getrockneten Kräutern, dazu kommen dezente Vanille-, Tabak- und Röstaromen. Am Gaumen wirkt er ausgewogen und geschmeidig, mit gut eingebundenem Tannin und angenehmer Länge. Ein klassischer Rioja für einen herbstlichen Abend. Er begleitet ein langsam geschmortes Rindfleischgericht, macht aber auch neben einer Pilz-Tortilla eine gute Figur. Jetzt bestellen

Der Saftige Ribera del Duero DO Tempranillo Roble Pata Negra, für 8.95 Franken Ribera del Duero ist die Heimat kräftiger Tempranillos. Die «Roble»-Variante ist dabei zugänglicher als ein lange gereifter Spitzenwein und setzt auf Frucht und Würze. Dunkle Kirschen, Brombeeren und Pflaumen prägen die Nase, begleitet von Kakao, Vanille und einer dezenten Röstaromatik. Am Gaumen zeigt sich der Wein konzentriert und saftig, mit gutem Körper und angenehm würzigem Finale. Dazu darf es ruhig etwas Deftigeres sein. Eine Chorizo-Pfanne, geschmorte Rinderrippe oder Poulet aus dem Ofen machen daraus ein unkompliziertes Herbstessen. Ribera del Duero DO Tempranillo Roble Pata Negra, für 8.95 Franken Ribera del Duero ist die Heimat kräftiger Tempranillos. Die «Roble»-Variante ist dabei zugänglicher als ein lange gereifter Spitzenwein und setzt auf Frucht und Würze. Dunkle Kirschen, Brombeeren und Pflaumen prägen die Nase, begleitet von Kakao, Vanille und einer dezenten Röstaromatik. Am Gaumen zeigt sich der Wein konzentriert und saftig, mit gutem Körper und angenehm würzigem Finale. Dazu darf es ruhig etwas Deftigeres sein. Eine Chorizo-Pfanne, geschmorte Rinderrippe oder Poulet aus dem Ofen machen daraus ein unkompliziertes Herbstessen. Jetzt bestellen

Dieser Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.