1/5 Anstossen im Bett.

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Champagner zum Frühstück – allein der Gedanke daran weckt Bilder von Luxus und Exklusivität. Die edlen Schaumweine aus der französischen Champagne-Region sind seit jeher ein Symbol für Feierlichkeiten und besondere Anlässe. Champagner am Morgen kann deshalb eine elegante Geste sein, um besondere Momente hervorzuheben.

Sei es ein romantisches Frühstück zu zweit, zum Geburtstag oder zu einem anderen ein Jubiläum: Champagner verleiht dem Moment einen Hauch von Glamour. Viele Hotels und gehobene Brunchlokale bieten Champagnerfrühstücke an, bei denen die feinen Perlen perfekt mit Speisen wie Räucherlachs, frischen Früchten oder ofenfrischen Backwaren harmonieren.

Bewusster Genuss im Vordergrund

Einige empfinden ein Champagnerfrühstück auch als dekadent. In einer Zeit, in der bewusster Konsum und Nachhaltigkeit vermehrt in den Vordergrund rücken, wirkt Champagner am Morgen auf manche verschwenderisch. Die gehobenen Preise der edlen Tropfen und die damit verbundene Exklusivität sind nicht für alle erschwinglich. Das wirft die Frage auf, ob solche Luxusgewohnheiten in der heutigen Gesellschaft überhaupt noch angemessen sind.

Wie dem auch sei: Wird Champagner bewusst und in Massen genossen, um einen besonderen Moment zu feiern, kann ein Champagnerfrühstück durchaus als stilvolle Geste betrachtet werden. Es zeigt Wertschätzung für den Moment sowie für die Menschen, mit denen dieser Augenblick geteilt wird. Um den neuen Tag nicht mit einer wackeligen Motorik zu starten, empfiehlt sich jedoch in jedem Fall eine zurückhaltende Menge.