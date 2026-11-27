Wenn das Thermometer im Rebberg minus sieben Grad anzeigt, ziehen sich die Winzerinnen und Winzer warm an und holen ihre letzten Trauben.

In Deutschland wurde der erste Eiswein des Jahres geerntet

In Deutschland wurde der erste Eiswein des Jahres geerntet

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Eisweine sind kein Zufallsprodukt, sie werden geplant. Ein Teil der gesunden Trauben bleibt nach der Hauptlese am Stock. Die Traubenzone wird entblättert und durch Folie geschützt. Das schützt die Früchte vor Vögeln und naschenden Spaziergängern.

Ob es dann klappt, liegt an der Witterung. Tage vorher werden Wetterprognosen studiert. Ist die Nacht klar, stehen die Chancen besser, dass die Kälte in den frühen Morgenstunden ausreicht.

Sommer schaffte perfekte Voraussetzungen

Trauben für Eiswein müssen laut Gesetz bei minus sieben Grad geerntet und gepresst werden. Nur dann bleibt das gefrorene Wasser aus den Beeren in den Trestern zurück. Gelöster Zucker, Säure und andere geschmacksprägende Inhaltsstoffe tropfen in die Saftwanne der Presse.

Dieses Jahr sind die Voraussetzungen für Eiswein besonders gut. Der heisse und trockene Sommer hat den Winzern sehr reife und gesunde Trauben beschert. Ein Vorteil, denn die für die Süssweinproduktion begehrte Edelfäule Botrytis ist bei Eiswein nicht erwünscht, sie würde die Aromatik zu sehr verändern.

Eisweintradition seit 1830

Während bei edelsüssen Weinen wie Sauternes oder Trockenbeerenauslesen Noten von getrockneten Früchten und Honig prägend sind, schmecken klassische Eisweine sehr fruchtbetont und haben eine knackige Säure, die den hohen Restzuckergehalt harmonisch auffängt.

Deutsche Winzer entdeckten erstmals 1830, dass sich aus den gefrorenen Beeren ein intensiv süsser Wein mit wenig Alkohol keltern lässt.

Im deutschen Anbaugebiet Rheinhessen wurde in den frühen Morgenstunden des 24. November die Eiswein-Saison 2026 eingeläutet. Die Trauben der Sorten Souvignier Gris und Silvaner hatten 140° Oechsle und wurden im Rebberg des Weinguts Bischofsmühle in Nieder-Olm gelesen.