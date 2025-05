Gastrosoph Valentin Diem «Wein muss handwerklich gemacht sein»

Valentin Diem (39) ist Gastrosoph und Weinkenner. Mit Blick plaudert er über seine Berufung, über den Reiz von von Pop-ups, was ihm beim Essen und Trinken wichtig ist und was er gerne an heissen Tagen trinkt.

Publiziert: vor 55 Minuten