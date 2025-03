Gastronomie sahnt ab So hoch sind die Weinmargen im Restaurant

Die Gestaltung der Weinpreise ist in der Gastronomie ein heikles Thema. Wenn du für einen Allerweltwein in der Beiz nicht viermal so viel zahlen möchtest wie beim Händler, lohnt sich eine kleine Recherche bei Tisch.

Publiziert: 08:30 Uhr | Aktualisiert: 08:59 Uhr