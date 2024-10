Allzu schnelles Nachschenken kann auf die Stimmung drücken. Foto: Getty Images 1/5

Dass leere Gläser im Restaurant bei einer noch nicht fertig getrunkenen Weinflasche aufgefüllt werden, ist in Ordnung. Was viele allerdings nicht schätzen, ist ein allzu schnelles Nachschenken. Oft verursacht es eine gehetzte Stimmung und erweckt den Eindruck, dass eine Steigerung des Umsatzes über dem Wohl der Gäste stehe. Vom Umsatz abhängige Löhne können das Problem zusätzlich verschärfen. Hier erfährst du, was du dagegen tun kannst.

Klare Ansage bei Bestellung

Wenn du bereits bei der Bestellung sagst, dass du nur ein Glas Wein wünschst oder dass du keinen Nachschub möchtest, sollte geschultes Servicepersonal deinen Wunsch respektieren.

Nein sagen

Wenn das Servicepersonal zu oft Wein nachschenken möchte, kannst du höflich aber bestimmt ablehnen, indem du sagst: «Nein danke, für den Moment bitte nicht nachschenken.»

Lass deine Hand sprechen

Beim Versuch, nachzuschenken, legst du deine Hand über das Weinglas. Dieses Signal dürfte ohne Schwierigkeiten zu verstehen sein.

Selber einschenken

Erkläre dem Servicepersonal, dass du dir und allfälligen Begleitpersonen am gleichen Tisch selber einschenken möchtest.

Leere Flasche umdrehen

Wenn deine ausgetrunkene Flasche in einem Eiskübel aufbewahrt ist, stellst du sie auf den Kopf. Alternativ kannst du die leere Flasche auch wieder mit dem Korken verschliessen.

Stell dein Glas weg

Platziere dein Weinglas ausser Reichweite: Du kannst es weiter in die Mitte des Tisches stellen, um unerwünschtes Nachschenken zu erschweren.

Die Chefin verlangen

Falls sich das Problem nicht von selbst löst, kannst du nach dem Chef oder der Chefin fragen. Diesen Schritt solltest du aber nur dann wählen, wenn alles andere nichts genützt hat.