Marco Odermatt rast gerade wieder von Sieg zu Sieg. Nach dem Gewinn des Riesenslaloms in Adelboden BE sah man Odi in Hochstimmung mit einer Methusalem in der Hand: Les Murettes Brut der Maison Gilliard aus Sion.

In Adelboden versprühte er eine Methusalem Les Murettes Blanc de Blancs

Stefan Keller Redaktor Wein

Sechs Liter fasst dieses Flaschenmass, jeder der drei Erstklassierten bekam diese Spezialabfüllung auf dem Podest überreicht – überschäumende Freude soll versprüht werden.

Der Inhalt? Ein Blanc de Blancs mit der Herkunftsbezeichnung Vin de Pays Suisse. Was ins Auge sticht, ist der Name: Les Murettes. Er steht seit 1921 für Walliser Fendant und ist so bekannt wie sein rotes Pendant Dôle des Monts, beides legendäre Gewächse und während vieler Jahre Speisewagenweine.

Das Rezept bleibt geheim

«Wir spielen mit der Marke», sagt Gilliards Önologe Samuel Panchard. Zum 100-jährigen Geburtstag ihres Fendants lancierte Gilliard eine prickelnde Version. Nebst Chasselas sind Chardonnay und aromatische Sorten im Spiel, das ganze Rezept will er nicht verraten, sie sollen aus dem Wallis stammen, und so könnte der Wein auch mit der Herkunftsbezeichnung Valais AOC angeboten werden.

Versektet wird im Drucktank, wie man es vom Prosecco her kennt. Der Prozess – er dauert nur wenige Wochen – ist im Vergleich zur Flaschengärung billig, der Verkaufserlös gemessen am Stillwein aber deutlich höher. Die Dosage, das heisst der vor dem Verschliessen der Flasche zugefügte Zucker, liegt bei zehn Gramm pro Liter – das entspricht der Kategorie Brut.

Tanz auf vielen Hochzeiten

Das traditionsreiche Maison Gilliard gehört heute dem Schwyzer Weinhaus Schuler. Seit zwei Jahren besteht mit den Adelbodner Veranstalter des Weltcuprennens ein Partnerschaftsvertrag. Bei weiteren rund 60 Veranstaltungen ist Gilliard mit dabei, so beim Marathon des terroirs du Valais und der Patrouille des Glaciers. Und als Markenbotschafter sind unter anderem die Skistars Loïc Meillard und Camille Rast an Bord.