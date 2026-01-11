DE
Trailer von «Etna's Wine Women – The Daughters of the Volcano»
2:02
Prämierter Kurzfilm:«Etna's Wine Women – The Daughters of the Volcano»

Die Töchter des Vulkans
Prämierter Kurzfilm über die Winzerinnen am Ätna

Weinbau war immer auch schon eine Frauenangelegenheit. Der Kurzfilm «Etna's Wine Women – The Daughters of the Volcano» setzt sie stimmungsvoll in Szene, das amerikanische Weinmagazin «Wine Spectator» zeichnete ihn mit einer «Honorable Mention» aus.
Publiziert: vor 45 Minuten
1/7
Die acht «Donne del Vino» vom Ätna.
Darum gehts

  • Siziliens Winzerinnen setzten sich in Szene
  • Preisgekrönter Film über Weinkultur am Ätna
  • Rare Sorten auf Vulkanerde
Stefan KellerRedaktor Wein

Die Inszenierung des Films ist spektakulär: Lavafelder, schwebende Frauen in weissen Gewändern, dampfende Pasta und klirrende Weingläser. 

Darstellerinnen waren Winzerinnen, Önologinnen und Sommelièren und andere bedeutende Weinfrauen von der Insel. 

Verwurzelt in Vulkanerde

«Die Tradition der Frauenarbeit in den Weinbergen am Ätna ist sehr lang: Seit jeher sind es Frauen, die auf dem Land arbeiten», kommentiert Francesco Cambria, Präsident der Vereinigung der Etna DOC, die Würdigung des Weinschaffens der sizilianischen Frauen.

Die Verbindung zwischen Weinbau und Frauen habe ihre Wurzeln in der Geschichte des Vulkans und werde heute mit neuer Energie und Professionalität fortgesetzt, so Cambria.

Symbolischer Akt

In dem von Italy Wine TV produzierten Video schweben acht weiss gekleidete Sizilianerinnen über die Lava des Ätnas, um bei Mutter Erde, dargestellt von Maria Gambino, Besitzerin des gleichnamigen Weinguts in Linguaglossa, die Fruchtbarkeit zu erhalten.

Das Ritual wird anschliessend bei Tisch gefeiert, selbstverständlich mit Weinen aus den Rebgärten am Fusse des Ätnas. 

Sie werden in erster Linie aus den weissen Sorten Carricante und Catarratto sowie den roten Varietäten Nerello Mascalese und Nerello Cappuccio gekeltert. Die höchsten Rebberge liegen auf 1300 Meter über Meer. 

      Meistgelesen