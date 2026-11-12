Das Oltrepò Pavese gibt seinem flaschenvergorenen Schaumwein einen neuen Namen: Classese. Strengere Regeln und ein einprägsamer Auftritt sollen dem wenig beachteten Weinbaugebiet südlich von Mailand aus der Krise helfen.

Darum gehts Schaumweine liegen weltweit im Trend

Das Weinbaugebiet Oltrepò Pavese lanciert den Classese

Der flaschenvergorene Schaumwein aus Pinot noir steht für Exzellenz

Stefan Keller Redaktor Wein

Aus dem sperrigen Oltrepò Pavese Pinot Nero Metodo Classico DOC» wird Classese. Mit dem neuen Namen und strengeren Produktionsregeln will das Gebiet südlich von Pavia seinen flaschenvergorenen Schaumwein bekannt machen.

Zusätzlich darf der Name eines der vier Täler auf dem Etikett stehen: Valle Versa, Valle Scuropasso, Valle Coppa oder Valle Staffora.

In starker Konkurrenz

Schon 2007 erhielt der Metodo Classico die DOCG, doch neben Franciacorta, Trentodoc oder Alta Langa ging die umständliche Bezeichnung unter. Erst eine junge Generation hat nun den einprägsamen Namen durchgesetzt.

Er stammt aus dem Jahr 1984: Damals verband eine Gruppe um Carlo Boatti (Monsupello) «Classico» und «Pavese» zu einer Privatmarke, sie setzte sich allerdings nie durch. Jetzt ist Classese kollektives Gut der Produzenten, die den Namen mit überwältigender Mehrheit beschlossen haben.

Classy dank straffen Regeln

Die neuen Regeln sollen die Voraussetzung für raffinierten Schaumwein bieten: Handlese, Trauben aus Hügellagen, Maximalernte 12'000 Kilo pro Hektar, Verwendung von mindestens 85 Prozent Pinot-noir-Trauben – beim Classese handelt es sich also um einen Blanc de Noirs.

Die minimale Hefelagerung in der Flasche liegt bei 24 Monate, wird ein Jahrgang genannt, müssen es 36 Monate sein, 48 Monate sind es, wird der Begriff für Riserva verwendet.

Bis die EU den Namen schützt, können Jahre vergehen. Bis dahin darf Classese gross auf der Hauptetikette stehen, auf der Rücketikette muss nach wie vor die alte DOCG-Bezeichnung genannt werden. Man rechnet vorerst mit einer Jahresproduktion von einer Million Flaschen.

Unbekanntes Oltrepò Pavese

Das Oltrepò Pavese oder auch nur Oltrepò kennt selbst in Italien kaum jemand. Mit der Po-Ebene hat es wenig zu tun: Die Weinberge liegen in teils steilen Apennin-Hügeln zwischen 120 und 600 Meter über Meer. Mit rund 12'000 Hektar hat es mehr Rebbauflächen als etwa Umbrien, die Basilikata und Kalabrien. Metodo Classico entsteht hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts, Pinot noir wächst auf fast 3000 Hektar.

Lange ging alles gut

Werben musste lange niemand: In den 1960er- und 70er-Jahren holten die Städter aus Mailand, Pavia und Piacenza den Wein in Korbflaschen beim Bauern. So entstanden nie eine Leitsorte und eine gemeinsame Qualitätslinie. Heute schrumpft die Rebfläche, verwahrloste Weinberge prägen das Bild, und viele Traubenbauern geben wegen schlechter Preise auf. Classese soll den Neuanfang bringen.