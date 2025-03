1/5 Das ist die Flasche Clos Rougeard Les Poyeux 1988 unseres Blick-Lesers Manfred Geisser. Foto: zVg

Auf einen Blick Clos Rougeard Les Poyeux: Seltener Kenner-Wein aus dem französischen Loire-Tal

Produktion von weniger als 4000 Flaschen pro Jahr

Eleganter Rotwein aus Cabernet Franc, bekannt für sortentypische Pyrazin-Aromen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Die meisten eingehenden Leserfragen drehen sich üblicherweise um Bordeaux-Weine. Umso mehr überrascht mich die Nachricht unseres Blick-Lesers Manfred Geisser, die meine Aufmerksamkeit sofort weckt. Denn diesmal geht es nicht um einen Bordeaux, sondern um einen eher seltenen Kenner-Wein aus dem französischen Loire-Tal. Dennoch gibt es eine Verbindung zu Bordeaux: Die verwendete Rebsorte ist Cabernet Franc. Und der Wein ist ziemlich wertvoll.

«Meine Frau hat den Wein kürzlich geschenkt bekommen. Um was für einen Tropfen handelt es sich? Wie schmeckt er, ist er überhaupt noch trinkbar und welchen Wert hat die Flasche?» – mit diesen Fragen endet die Nachricht von Manfred Geisser. Clos Rougeard gilt als eines der besten, wenn nicht sogar als das beste Rotweingut des Loire-Tals. Ende 2015 verstarb der legendäre Winzer und Miteigentümer Charly Foucault und knapp zwei Jahre später übernahmen die milliardenschweren Bouygues-Brüder das kleine Weingut.

Das steckt hinter dem 1988er Clos Rougeard Les Poyeux

Mit gerade einmal elf Hektar Rebfläche und einer Produktion von jährlich weniger als 4000 Flaschen zählt Clos Rougeard zu den rarsten Weingütern der Loire. Das Sortiment umfasst drei Rotweine – Le Clos, Les Poyeux und Le Bourg – sowie einen Weisswein aus Brézé. Die Trauben für Les Poyeux stammen von Rebstöcken auf leichten Böden mit kalkhaltigem Untergrund, was dem Wein eine elegante Finesse und duftige Aromatik verleiht. Im Vergleich zu den anderen Cuvées zeigt er sich bereits in jungen Jahren zugänglich.

Junge Clos Rougeard Les Poyeux Jahrgänge zeigen sich meist elegant, präzise und rotfruchtig, begleitet von den typischen Pyrazin-Noten des Cabernet Franc, die an grüne Paprika, Gras und Kräuter erinnern. Heute haben die Weine ein Trinkfenster von 15 bis 20 Jahren, sodass der 1988er wohl bereits über seinen Höhepunkt hinaus ist. Weltweit ist derzeit nur eine einzige Flasche dieses Jahrgangs erhältlich – in einem französischen Weinladen für umgerechnet 900 Schweizer Franken. Aktuelle Jahrgänge kosten in der Regel zwischen 250 und 300 Franken pro 0.75-Liter-Flasche.