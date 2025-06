1/5 Das ist die wertvolle Flasche Zimmermann Lipot Tokaji Aszú 5 Puttonyos unseres Blick-Lesers Daniel Prevot. Foto: zVg

Darum gehts Traditionsreiche Weinregion Tokaj mit bewegter Geschichte

Familie Zimmermann: Jüdische Winzer, international prämierte Weine, tragisches Schicksal

Originaler Zimmermann-Tokajer von 1930 mit hohem Sammlerwert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Tokaj ist eine historische Weinregion im Nordosten Ungarns und berühmt für edelsüssen Tokaji Aszú. 2002 wurde Tokaj zum Unesco-Weltkulturerbe und blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Die Flasche unseres Blick-Lesers aus der Vorkriegszeit ist nicht nur ein rares Sammlerstück, sondern auch Zeitzeuge einer glanzvollen wie tragischen Epoche.

Auf dem Etikett ist Lipot Zimmermann als Produzent angegeben. Die Zimmermans waren wohlhabende jüdische Grundbesitzer mit mehreren Weinbetrieben in Tokaj. Ihre Weine wurden weltweit vertrieben und gewannen an internationalen Weinwettbewerben unter anderem in Paris und Berlin zahlreiche Auszeichnungen.

So viel Wert hat eine Flasche Tokaji Aszú 1930

Mit der deutschen Besetzung Ungarns 1944 nahm das Schicksal der Familie jedoch eine tragische Wendung. Unter dem NS-Regime wurde die Familie Zimmermann zusammen mit Hunderttausenden ungarischer Juden nach Auschwitz deportiert und ermordet. Die Rebberge wurden sich selbst überlassen und nach dem Krieg vom kommunistischen Staat übernommen.

Heute erinnert eine Gedenktafel am Royal Tokaji-Weingut an das Vermächtnis der Familie. Ein originaler Zimmermann-Tokajer aus dem Jahr 1930 hat nicht nur einen Seltenheitswert, sondern auch tiefen historischen Gehalt. Ein Verkauf an einen solventen Sammler oder Liebhaber rarer Tokajer dürfte aktuell zwischen 800 und 1000 Franken einbringen.