Älteste Flasche von 1973 mit Picasso-Etikett hat besondere Bedeutung

Älteste Flasche von 1973 mit Picasso-Etikett hat besondere Bedeutung

Gesamtwert der Sammlung beträgt aktuell etwa 1800 Franken

Zum Jahresauftakt widmen wir uns einer spannenden Leserfrage von Astrid und Roger Walmer. Im Mittelpunkt stehen sieben 0,75-Liter-Flaschen Château Mouton Rothschild mit Jahrgängen zwischen 1973 und 1996. «Wir haben die Flaschen damals direkt im Laden gekauft, sie sind also seit Anfang an in unserem Besitz. Nur den 1973er hatten wir geschenkt bekommen – mit dieser Flasche hat unsere Sammlung angefangen», berichten die Walmers.

In ihrer Blütezeit umfasste die exklusive Sammlung der Walmers sogar mehr Flaschen als die heutigen sieben. «In den 70er- und 80er-Jahren haben wir hin und wieder eine Flasche an unsere Söhne oder Freunde verschenkt, die in diesen Jahren geboren wurden.» Jetzt interessieren sich die Walmers für den Marktwert ihrer Sammlung, insbesondere der ältesten Flasche aus dem Jahrgang 1973, deren Etikett ein Bild des legendären Künstlers Picasso (1881–1973) ziert.

So viel Wert haben die Mouton Rothschilds der Walmers

Die fünf Flaschen der Jahrgänge 1991 bis 1996 präsentieren sich in makellosem Zustand: Füllstand, Kapsel und Etikett sind tadellos. Bei den beiden Flaschen aus den 70er-Jahren zeigen die Originalbilder hingegen einen leichten Flüssigkeitsverlust, der sich negativ auf den Wert auswirkt. Zudem weist die Kapsel des 1973er-Jahrgangs eine kleine Beschädigung auf, die ebenfalls den Verkaufspreis mindern dürfte.

Beim Verkauf der sieben Flaschen an einen Weinhändler oder auf gängigen Internetplattformen könnten die Walmers derzeit mit etwa 1800 Franken rechnen. Dabei wurde der Jahrgang 1973 mit rund 250 Franken eingeschätzt. Hätten die Walmers die beiden wertvollsten Mouton-Jahrgänge der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre – den 1982er und 1986er – in ihrer Sammlung, wäre die Schätzung deutlich höher ausgefallen.