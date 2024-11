1/5 Das sind die drei Flaschen Château Lynch-Bages 1986 von Blick-Leser Carl Arnold. Foto: zVg

«Ich hoffe, die Weine sind gesucht», ergänzt Blick-Lesers Carl Arnold seine Anfrage im Zusammenhang mit drei Flaschen Château Lynch-Bages 1986. Bei diesem Tropfen handelt es sich um einen roten Bordeaux aus der renommierten Appellation Pauillac. Obwohl das Weingut im offiziellen Bordeaux-Klassement von 1855 lediglich als 5ème Cru eingestuft wurde, spielen die Weine heute qualitativ vorne mit.

Angeführt von Cabernet Sauvignon und veredelt mit Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot, flog der 86er Château Lynch Bages lange Zeit unter dem Radar. Der mittlerweile pensionierte Weinkritiker Robert Parker (77) vergab in den ersten Jahren nach der Lancierung stets zwischen 90 und 92 von 100 möglichen Punkten. Zwar eine solide Wein-Bewertung, im Falle von Lynch Bages allerdings eher etwas unter den Erwartungen, auch in Anbetracht des grossen Jahrgangs 1986.

Château Lynch-Bages 1986 spielte auf Zeit

Im Jahr 2011 dann plötzlich die Kehrtwende und eine neue Parker-Bewertung von 94 Punkten mit einem angepassten Trinkfenster von 2014 bis 2054! Im Juni 2021 vergab dann auch der englische Bordeaux-Papst Neal Martin (53) stolze 94 Punkte, jedoch mit einem kürzeren Trinkfenster bis 2036. Der Wein, so Martin, rieche nach intensiven Schwarzen Johannisbeeren, geschmolzenem Asphalt, Minze und etwas Kieselstein. Mit 13,1 Volumenprozent ein eleganter, mittelschwerer, roter Bordeaux.

Während Exemplare mit etwas tieferem Füllstand bereits um die 150 Franken pro 0,75-Liter-Flasche zu haben sind, kosten gut erhaltene Abfüllungen heutzutage in der Regel zwischen 200 und 250 Franken. Und obwohl die drei Flaschen unseres Blick-Lesers nicht in der Originalholzkiste verpackt sind, zeigen die Fotos einen tadellosen Zustand. Bei einem möglichen Verkauf an einen gut betuchten Bordeaux-Fan kann Carl Arnold also mit rund 600 bis 750 Franken rechnen.