Blick-Weinredaktor Nicolas Greinacher beantwortet regelmässig eure Leserfragen zum Thema Wein. Marcel Reinhart möchte wissen, wie viel er bei einem möglichen Verkauf seiner Doppelmagnum Tignanello 2005 lösen könne.

Darum gehts Tignanello: Berühmter italienischer Wein aus dem Weingut Antinori im Chianti Classico

Jahrgang 2005 durch kühlen Sommer und Regen vor der Lese beeinträchtigt

Doppelmagnum Tignanello 2005 könnte 600 bis 800 Franken bei Verkauf erzielen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

In der heutigen Leserfrage geht es um einen der berühmtesten italienischen Weine: den Tignanello. Die Tenuta Tignanello liegt im Chianti Classico und umfasst rund 165 Hektar Rebfläche, die sich auf die beiden Weinberge Tignanello und Solaia verteilt. Sangiovese spielt als Rebsorte die Hauptrolle, während Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc den Blend abrunden.

Der Weinjahrgang 2005 war in der Toskana von einem kühleren Sommer geprägt. Regen kurz vor der Lese beeinträchtigte das, was sich zunächst zu einem starken Jahrgang entwickeln sollte. Die Weine standen schliesslich im Schatten der wesentlich grösseren Jahre 2004 und 2006, und die meisten Abfüllungen haben ihren Zenit inzwischen überschritten.

So viel bringt eine Doppelmagnum Tignanello 2005

Trotz des schwächeren Jahrgangs hat Marcel Reinhart Glück. Er besitzt ein rares Grossformat des 2005er Tignanello mit einem Inhalt von drei Litern, was vier Einzelflaschen à 0,75 Liter entspricht. Da in solchen Grossformaten im Verhältnis zum Wein weniger Luft unter dem Korken vorhanden ist und über die Zeit nur geringe Mengen Sauerstoff durch den Korken dringen, verläuft die Reifung langsamer und stabiler als bei Normalflaschen.

Hinzu kommt, dass Reinharts Doppelmagnum unter optimalen Bedingungen in der Originalholzkiste gelagert wurde und sich in einem ausserordentlich schönen Zustand präsentiert. Bei einem möglichen Verkauf an einen Raritätenhändler oder interessierten Sammler mit dem nötigen Kleingeld dürfte ein Erlös zwischen 600 und 800 Franken im aktuellen Marktumfeld realistisch sein.