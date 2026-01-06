DE
FR
Abonnieren

Blick beantwortet eure Wein-Fragen
«Kann man einen 2005er Rioja Faustino I noch geniessen?»

Blick-Weinredaktorin Ursula Geiger beantwortet regelmässig eure Leserfragen zum Thema Wein. Roland Juchli möchte wissen, ob sein 2005er Rioja Gran Reserva Faustino I den Zenit bereits überschritten hat oder ob der Wein jetzt optimal trinkreif ist.
Publiziert: 14:05 Uhr
Kommentieren
1/6
Spektakuläre Weinarchitektur hat in der Rioja Tradition. Der Erweiterungsbau der Bodegas Faustino mit dem grosszügigen Besucher-Center wurde von Norman Foster entworfen und 2024 eröffnet.
Foto: zVg

Darum gehts

  • 2005 gilt als ausgezeichneter Rioja-Jahrgang
  • Die Gran Reserva wird nur in guten Jahren gekeltert und kann lange Reifen
  • Die Weine der Bodegas Faustino gehören zu den Klassikern in der Rioja
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_707.JPG
Ursula GeigerRedaktorin Wein

Die heutige Leserfrage betrifft eine der bekanntesten und ältesten Weinmarken der Welt. Mit dem Jahrgang 1958 kam 1964 der erste Faustino I auf den Markt.

Die Markenzeichen der legendären Gran Reserva aus der Rioja sind die satinierte Burgunderflasche, das feine, goldene Drahtgeflecht (Alambrado) sowie das von Rembrandt gemalte Portrait von Nicolaes van Bambeeck auf dem Etikett. 

Renommierter Familienbetrieb

Die Bodegas Faustino wurden 1861 von der Familie Martínez gegründet. Der Familienbetrieb in vierter Generation liegt in der Kleinstadt Oyón, rund sechs Kilometer von der Riojanischen Weinstadt Logroño entfernt.

Mehr zum Thema Wein
Weshalb zu Marroni von der Gass' ein Glas Rotwein gehört
Blick Weinwelt mit
Weshalb zu Marroni von der Gass' ein Glas Rotwein gehört
Wärmendes Duo
Weshalb zu Marroni von der Gass' ein Glas Rotwein gehört
Alles Wissenswerte über die Rebsorte Garnacha
Blick Weinwelt mit
Alles Wissenswerte über die Rebsorte Garnacha
Rotweine mit dunkler Frucht
Alles Wissenswerte über die Rebsorte Garnacha
Deshalb muss Wein unbedingt atmen
Blick Weinwelt mit
Deshalb muss Wein unbedingt atmen
Mehr Duft dank Luft
Deshalb muss Wein unbedingt atmen
Neue Regeln für die Cava-Produktion
Blick Weinwelt mit
Neue Regeln für die Cava-Produktion
Bio-Revolution bei Cava
Neue Regeln für die Cava-Produktion

1920 kaufte Don Faustino Martínez Pérez de Albéniz in Frankreich Barriques, liess seine Weine lange reifen und füllte sie in Flaschen. Damit gehört er zu den Gründervätern der modernen Rioja.

Tempranillo, Graciano und Mazuelo sind die Sorten für die klassische Rioja-Cuvée. Sie stammen aus den besten Rebbergen der Rioja Alavesa, wo die Familie Martínez rund 650 Hektar Rebfläche besitzt. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Flagschiff-Wein Faustino I

Die Gran Reserva wird nur in sehr guten Jahren gekeltert. Vor der Vermarktung reift der Wein fünf Jahre in der Bodega. Vorgeschrieben sind mindestens zwei Jahre Ausbau in Barriques sowie mindestens zwei Jahre auf der Flasche. Welche Zeitverhältnisse gewählt werden, entscheiden die Kellermeister.

Die Lagerkapazitäten der Bodega sind immens. In den Hallen und Kellern von Faustino stehen 60'000 Barriques und es können neun Millionen Flaschen gelagert werden. 2005 gehört zu den ausgezeichneten Rioja-Jahrgängen und ist jetzt auf dem Höhepunkt der Trinkreife. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen