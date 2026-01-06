Blick-Weinredaktorin Ursula Geiger beantwortet regelmässig eure Leserfragen zum Thema Wein. Roland Juchli möchte wissen, ob sein 2005er Rioja Gran Reserva Faustino I den Zenit bereits überschritten hat oder ob der Wein jetzt optimal trinkreif ist.

Darum gehts 2005 gilt als ausgezeichneter Rioja-Jahrgang

Die Gran Reserva wird nur in guten Jahren gekeltert und kann lange Reifen

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die heutige Leserfrage betrifft eine der bekanntesten und ältesten Weinmarken der Welt. Mit dem Jahrgang 1958 kam 1964 der erste Faustino I auf den Markt.

Die Markenzeichen der legendären Gran Reserva aus der Rioja sind die satinierte Burgunderflasche, das feine, goldene Drahtgeflecht (Alambrado) sowie das von Rembrandt gemalte Portrait von Nicolaes van Bambeeck auf dem Etikett.

Renommierter Familienbetrieb

Die Bodegas Faustino wurden 1861 von der Familie Martínez gegründet. Der Familienbetrieb in vierter Generation liegt in der Kleinstadt Oyón, rund sechs Kilometer von der Riojanischen Weinstadt Logroño entfernt.

1920 kaufte Don Faustino Martínez Pérez de Albéniz in Frankreich Barriques, liess seine Weine lange reifen und füllte sie in Flaschen. Damit gehört er zu den Gründervätern der modernen Rioja.

Tempranillo, Graciano und Mazuelo sind die Sorten für die klassische Rioja-Cuvée. Sie stammen aus den besten Rebbergen der Rioja Alavesa, wo die Familie Martínez rund 650 Hektar Rebfläche besitzt.

Flagschiff-Wein Faustino I

Die Gran Reserva wird nur in sehr guten Jahren gekeltert. Vor der Vermarktung reift der Wein fünf Jahre in der Bodega. Vorgeschrieben sind mindestens zwei Jahre Ausbau in Barriques sowie mindestens zwei Jahre auf der Flasche. Welche Zeitverhältnisse gewählt werden, entscheiden die Kellermeister.

Die Lagerkapazitäten der Bodega sind immens. In den Hallen und Kellern von Faustino stehen 60'000 Barriques und es können neun Millionen Flaschen gelagert werden. 2005 gehört zu den ausgezeichneten Rioja-Jahrgängen und ist jetzt auf dem Höhepunkt der Trinkreife.