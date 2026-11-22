Die Traubenernte 2026 ist unter Dach und Fach. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Arbeit im Keller. Dort sind die richtigen Mikroorganismen entscheidend.

Darum gehts Wein ist ein lebendiges Getränk, dessen Geschmack von Mikroorganismen geprägt ist

Die Gärhefe spielt dabei eine wichtige Rolle

Soll die Säure gemindert werden, helfen Bakterien

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Die Fangfrage in jedem Weinquiz lautet: Was löst die alkoholische Gärung aus? Hefen oder Bakterien? Hefen natürlich. Die Kleinstlebewesen gehören zu den einzelligen Pilzen. Rund 700 Arten gibt es von ihnen.

Eine davon ist Saccharomyces cerevisiae. Ohne den «Zuckerpilz» gäbe es keinen Wein, aber auch keinen fluffigen Zopf und kein Bier.

Hefen aus dem Labor

Saccharomyces haben die Winzer gerne im Keller, denn diese Hefe garantiert, dass die Gärung zügig verläuft und sich während des Prozesses keine mikrobiologischen Vorgänge breitmachen, die den Geschmack des Weins verhunzen könnten.

Weil es ökonomisch eine Katastrophe ist, wenn Tausende von Litern Wein zu Essig werden, gehen viele Betriebe auf Nummer sicher und setzen Reinzuchthefen ein.

Die sind heute teils so hochgezüchtet, dass sie das Weinaroma je nach bevorzugter Stilistik beeinflussen können. Sie sorgen für mehr Frucht, mehr blumige Noten oder unterstreichen die «Mineralität» des Weins.

Hefen aus dem Rebberg

Die Gegenbewegung manifestiert sich bei Naturweinen. Hier erfolgt die Gärung spontan, es werden also keine Reinzuchthefen zugegeben. Viele Winzer machen im Herbst einen Hefeansatz (pied de cuve) vor der Hauptlese.

Das gelingt, weil viele Hefezellen im Herbst bereits in den feinen Rissen der Beerenhaut sitzen und vom zuckerhaltigen Saft profitieren. Gärt der Hefeansatz zügig und weist keine Fehlaromen auf, beimpfen die Winzer damit alle Moste eines Jahrgangs.

Weniger Säure dank Bakterien

Auch Bakterien können den Weingeschmack positiv oder negativ prägen. Erwünscht sind Milchsäurebakterien. Sie verstoffwechseln während der malolaktischen Gärung die intensiv schmeckende Äpfelsäure zur milderen Milchsäure. Auch dabei entsteht Kohlendioxid.

Kritisch wird es, wenn durch mangelnde Hygiene im Keller oder faules Lesegut Essigsäurebakterien überhandnehmen. Sie sorgen für ein Übermass an sensorisch wahrnehmbarer flüchtiger Säure. Deren maximal zulässiger Gehalt ist gesetzlich geregelt, hängt aber von der Art des Weins ab. So liegt die Grenze für edelsüsse Weine höher als jene für Rot- oder Weissweine.