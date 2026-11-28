Zum 166. Mal wurden in der Markthalle von Beaune Weine des neuen Jahrgangs versteigert. Die «Pièce des Présidents» ist jedes Jahr das wichtigste Fass der Veranstaltung, denn der Erlös wird für einen wohltätigen Zweck gespendet. Dieses Jahr wurde dafür ein Rekordpreis gezahlt.

Darum gehts Die Weinauktion der Hospices de Beaune ist jedes Jahr das weingesellschaftliche Highlight im Burgund

Seit 1859 wird der Wein des aktuellen Jahrgangs in den traditionellen 228 Liter-Fässern versteigert

Weil die Domaine des Hospices de Beaune auf einem Armenspital gründet, kommt jedes Jahr ein besonderes Fass für einen wohltätigen Zweck unter den Hammer

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Bei der wohl berühmtesten Charity-Weinauktion der Welt geht es nicht um alte Flaschen, sondern um den neuen Jahrgang in Fässern. Wer mitbieten möchte, muss allerdings keine ganze Pièce – so heisst das klassische 228-Liter-Holzfass – kaufen. Man kann sich auch einzelne Flaschen sichern.

Die Weine stammen aus den Rebbergen der Domaine des Hospices de Beaune. Das Weingut hat eine besondere Geschichte.

Rebparzellen als Dank für Heilung

1443 gründete der superreiche Kanzler des Herzogs von Burgund das Hôtel-Dieu als Armenspital. Behandlung und Aufenthalt waren kostenlos. Bald begannen die Winzer, dem Spital Rebflächen zu spenden. Ein Viertel Hektar für eine erfolgreiche Heilung von Typhus oder eine Parzelle für die Behandlung eines gebrochenen Beines.

Heute besitzt die Domaine des Hospices de Beaune 60 Hektar Rebfläche in verschiedenen Appellationen und Lagen (Climats) des Burgunds. Seit 1859 werden die Weine des aktuellen Jahrgangs als «Vins Primeurs» jeden dritten Sonntag im November versteigert.

Die Auktion finanziert zu einem Teil den Unterhalt des geschichtsträchtigen Hôtel-Dieu und ist zudem ein Gradmesser für den Handel mit Offenweinen im Burgund. Das Gros der Weine wird von den Négociants, den Händlern, ersteigert, die sich dann um den Vertrieb der Weine kümmern.

Pièce de Charité

Jedes Jahr wird für die Auktion ein besonderes Fass, die «Pièce de Charité» oder «Pièce des Présidents», bestimmt, dessen Erlös wohltätigen Organisationen gespendet wird. Dieses Jahr teilen sich die wichtigste französische gemeinnützige Organisation im Kampf gegen die amyotrophe Lateralsklerose (ALS) sowie die Patientenorganisation für Schmetterlingskinder eine Million Euro.

Ersteigert wurde das Fass von Alaor Pereira Lino. Der brasilianische Weinimporteur erhielt den Zuschlag für 770'000 Euro und rundete grosszügig auf eine Million auf.