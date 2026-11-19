Jedes Jahr kommt der Beaujolais Nouveau am dritten Donnerstag im November auf den Markt. Der fruchtbetonte Wein aus der Gamay-Traube steht für unkompliziertes Trinkvergnügen und ist nicht nur in Europa beliebt.

Darum gehts Jährlich werden rund 13,5 Millionen Flaschen Beaujolais Nouveau verkauft

Der fruchtbetonte Rotwein hat eine lange Geschichte

Erst in den 1970ern wurde Beaujolais Nouveau zum Marketing-Gag

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Adliges Rebsorten-Mobbing

Den Herzögen von Burgund war Wein wichtig. Der soll aus reich verzierten Tischbrunnen direkt in die Kelche gesprudelt sein. 1395 disste Philippe der Kühne völlig zu Unrecht eine Rebsorte. Er charakterisierte Gamay als «illoyal und schlecht» und ordnete die Rodung der Sorte im Burgund an. Weiter südlich, im Beaujolais, fand Gamay eine neue Heimat mit idealen Bedingungen.

Beaujolais Nouveau ist kein Marketing-Gag

Nicht nur Herzöge, auch Seidenweber in Lyon waren durstig. Sie wollten vom neuen Jahrgang bereits ein paar Wochen nach der Lese kosten. Per Ochsenkarren wurden die Fässer mit dem «Primeur» ins Weber-Viertel La Croix-Rousse gebracht. Später übernahm die Eisenbahn den Transport. Nach wie vor wird die Ankunft des Beaujolais in Lyon und anderen Städten der Region jedes Jahr frenetisch gefeiert.

Verständnisloser Gesetzgeber

Am 8. September 1951 verbot ein nationaler Erlass den Verkauf von Weinen mit Herkunftsbezeichnung vor dem 15. Dezember des Erntejahres. Doch die Winzer im Beaujolais waren finanziell darauf angewiesen, ihren Wein so schnell wie möglich nach der Ernte zu verkaufen. Sie wehrten sich erfolgreich. Seit 1951 haben die Winzer das Recht, den unkomplizierten Rotwein ab dem dritten Donnerstag im November zu verkaufen, allerdings mit dem Vermerk «Nouveau» auf dem Etikett.

Der Beaujolais-Run

Der Import der ersten Kisten Beaujolais Nouveau wurde in den 1970ern in England zum jährlichen Wettkampf. Weinkritiker, Gastronomen und Celebrities lieferten sich absurde Rennen. Meistens waren die Beaujolais-Jäger mit schnellen Autos unterwegs, doch auch Kampfjets sollen zum Einsatz gekommen sein. Ein schwerer Autounfall mit Todesopfern 1984 setzte dem Treiben ein Ende. Fortan wurde die Rallye in moderatem Tempo als Charity-Event geführt.

Beaujolais im Thermalbad

In Japan wird Beaujolais Nouveau gross gefeiert. Dank der Zeitverschiebung können Japaner zuallererst den jungen, fruchtbetonten Wein kaufen. Allein im Jahr 2005 flog Japan Air eine Million Flaschen Beaujolais Nouveau ein. Ein Teil des Weines landet als Badezusatz in den Onsen (Thermalquellen) und natürlich in den Weingläsern.