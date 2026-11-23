Ratlos vor dem Weinregal? Wir schaffen Abhilfe. Um einen soliden Weinvorrat anzulegen, braucht es nur ein paar Basics, die im Alltag für viel Abwechslung im Glas sorgen.

Darum gehts Die Vielfalt im Weinregal kann überfordern

Das muss nicht sein, wenn man sich nach acht Weintypen richtet

Kraft, Aromatik, Machart und der Anlass sind dabei entscheidend

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Mein Wein-Durcheinander im Keller hat Methode. Da gibt es Flaschen, die noch lange lagern müssen, Magnums für Familientreffen, experimentelle Weine, deren Entwicklung verfolgt werden will und verschiedene Schaumweine. Dabei sind acht Weintypen ausreichend für den maximalen Genuss.

Bubbles

Zwei Schaumwein-Typen sind ideal für deinen Vorrat. Für den Apéro, das Glas zum Sonntagsbrunch oder als Begleitung zum Kochen gibt es nicht Besseres als Prosecco di Valdobbiadene. Der Schäumer stammt aus dem Veneto, wird aus der Glera-Traube gekeltert und durchläuft die zweite Gärung im Stahltank. Wenn du es süsser magst, ist die Geschmacksrichtung «extra dry» die richtige Wahl für dich. Mit «brut» ist Prosecco angeschrieben, dessen Fokus auf Frische und Säure liegt.

Flaschenvergorene Schaumweine begleiten ein festliches Dinner oder wecken nach einem üppigen Essen die Lebensgeister. Das kann Champagner, Cava, Franciacorta aus der Lombardei oder ein Schaumwein von Schweizer Winzern sein. Alle Beispiele erhalten ihre feinen Bläschen während der zweiten Gärung in der Flasche und der anschliessenden Lagerung auf der Hefe. Das ergibt den eleganten, runden Geschmack, der an geschälte Mandeln und Brioche erinnert.

Weissweine

Auch hier reichen zwei Typen: ein Schlanker mit feiner Säure und ein Gehaltvoller mit Tiefgang und Schmelz, der ein Holzfass von innen gesehen hat. Schweizer Riesling x Sylvaner, Chasselas aus der Waadt, Riesling aus Deutschland oder Österreich sowie Verdejo aus dem spanischen Anbaugebiet Rueda sind unkomplizierte Weine. Sie schmecken zu Chips und Nüssli, Gemüse-Dip, zu Käse sowie zum Schinkenbrot.

Mehr Fleisch am Knochen haben Weine aus der Sorte Chardonnay. Hier hast du eine Riesenauswahl. Die Qualitäten aus Kalifornien werden oft im Barrique ausgebaut. Aromen von gelben Früchten, Nüssen und Brioche sowie die Kraft und der Schmelz am Gaumen passen gut zu Bagels mit Frischkäse und Lachs, zu Risotto und Spaghetti Carbonara oder zu kurzgebratenem Fleisch.

Rotweine

Kraft und Eleganz geben deiner Rotwein-Auswahl viel Spannung. Die kräftige Seite ist enorm vielfältig. Bordeaux aus dem Médoc, Merlot aus dem Tessin, Syrah aus dem Rhonetal oder Australien sowie Sangiovese aus der Toskana bringen Farbe, Struktur und Gerbstoffe ins Glas. Sie setzen deiner Experimentierfreudigkeit beim Food Pairing keine Grenzen, denn sie sind prima Partner für vegane Gerichte aus Hülsenfrüchten, Ratatouille, Côte de Bœuf oder Schmorbraten.

Die elegante Seite deines Rotwein-Vorrats verlangt bei der Auswahl mehr Fingerspitzengefühl. Pinot noir gilt als Synonym für Eleganz und Raffinesse in der Weinwelt. In der Schweiz werden fabelhafte Weine aus dieser Sorte gekeltert. Im Barrique ausgebaut sind es hervorragende Festtagsweine, während die fruchtbetonte Variante beim Chlaushöck eine gute Figur zu Trockenfleisch und Käsespezialitäten macht.

Süssweine

Spät gelesen oder gespritet sind die zwei süssen Typen mit unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten. Zu Dessert und Käse passen Weine wie Sauternes, Trockenbeerenauslese oder Grains Nobles aus Wallis. Hier bieten die Sorten Johannisberg, Petite Arvine und Amigne viel aromatische Tiefe.

Edelsüsse Spezialitäten werden aus überreifen, geschrumpften und mit Edelfäule überzogenen Beeren gekeltert. Dabei perforiert der Pilz Botrytis cinerea die Beerenhaut, Wasser verdunstet, Zucker und Säure werden konzentriert. Der Duft von exotischen Früchten, Honignoten und die geschmeidige Textur sind charakteristisch für diese Weine.

Bei Portwein wird die Gärung des Traubenmostes durch Zugabe von hochprozentigem Weindestillat gestoppt. Je länger die Weine im Fass reifen, desto mehr Aromenfülle haben sie. Dörrobst und Nüsse sind hier die klassischen Aromen. Solo getrunken versüssen sie als Meditationsweine den Feierabend. Wer mag, geniesst dazu Nüsse, Früchtebrot oder Weihnachtgebäck wie Brunsli und Florentiner.