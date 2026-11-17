Kimchi selber machen Gut für den Darm und voller Geschmack: Warum Kimchi so beliebt ist

In Korea gehört Kimchi zu fast jeder Mahlzeit. Der fermentierte, würzig-scharfe Kohl ist nicht nur ein fester Bestandteil der koreanischen Küche, sondern steckt auch voller wertvoller Nährstoffe. Mit Vitaminen, Mineralstoffen und Milchsäurebakterien gilt Kimchi als echtes Superfood – und ist erst noch kalorienarm.