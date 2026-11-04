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Rezept des Tages
So röstet man Marroni richtig

Marroni sind unverzichtbar während der kalten Jahreszeit. Wir zeigen euch, wie ihr den köstlichen Snack schnell und einfach – und vor allem richtig – zu Hause zubereiten könnt.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Damit sie weich sind, kann man Marroni vor der Zubereitung eine Stunde lang in kaltes Wasser einlegen.
Foto: Shutterstock
Zutaten10
Zutaten170 kcal./100 g
Zutaten15
Zutaten25
Zutaten
500 g Marroni
Zubereitung
Schritt 1/6

Backofen so heiss wie möglich (ca. 250 Grad) vorheizen.

Schritt 2/6

Mit einer Schere die kleinen Spitzen an den Enden vorsichtig abschneiden.

Schritt 3/6

Mit einem scharfen Messer die gerundete Oberfläche kreuzweise einschneiden.

Schritt 4/6

Marroni mit der eingekerbten Seite nach oben auf ein Backblech geben und ca. 20-25 Minuten rösten.

Schritt 5/6

Tipp: Eine Schale mit Wasser unter das Backblech in den Ofen stellen, das verhindert das Austrocknen der Marroni.

Schritt 6/6

Die Esskastanien sind fertig, wenn die Einkerbungen weit aufgesprungen sind und die Schale ein wenig dunkler ist.

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