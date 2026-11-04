Backofen so heiss wie möglich (ca. 250 Grad) vorheizen.
Mit einer Schere die kleinen Spitzen an den Enden vorsichtig abschneiden.
Mit einem scharfen Messer die gerundete Oberfläche kreuzweise einschneiden.
Marroni mit der eingekerbten Seite nach oben auf ein Backblech geben und ca. 20-25 Minuten rösten.
Tipp: Eine Schale mit Wasser unter das Backblech in den Ofen stellen, das verhindert das Austrocknen der Marroni.
Die Esskastanien sind fertig, wenn die Einkerbungen weit aufgesprungen sind und die Schale ein wenig dunkler ist.