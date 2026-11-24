Schritt 2 / 5

Das Ganze zusammen mit den Kichererbsen mindestens eine Stunde lang auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis das Gemüse richtig zerfallen ist. Optional kann das Gemüse auch im Dampfkochtopf angedünstet und dann darin weichgekocht werden – so reduziert sich die Kochzeit massiv.