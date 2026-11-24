Das Gemüse würfeln, in Butter andünsten und mit dem Gemüsefond ablöschen
Das Ganze zusammen mit den Kichererbsen mindestens eine Stunde lang auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis das Gemüse richtig zerfallen ist. Optional kann das Gemüse auch im Dampfkochtopf angedünstet und dann darin weichgekocht werden – so reduziert sich die Kochzeit massiv.
In einem zweiten Schritt das Brot klein schneiden, kurz in Wasser aufweichen und unter das Gemüse rühren. Die Ribollita sollte nun eine musartige Konsistenz haben.
Die Suppe kräftig würzen, damit sie schön scharf wird. Ideal ist es, wenn man sie jetzt ein paar Stunden ziehen lässt, dann nochmal aufkocht und kurz vor dem Servieren noch den Käse darunter rührt.
Tipp vom Profi: Die Kürbis-Ribollita kann optional auch vegan zubereitet werden. Dafür einfach die Butter zum Andünsten mit Öl ersetzen und den Käse weglassen.