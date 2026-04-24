Habt ihr schon mal Kappeler Milchsuppe probiert? Es handelt sich um ein traditionelles Schweizer Gericht, das eine symbolische Bedeutung in der Geschichte der Schweiz hat. Die Suppe wurde während des Ersten Kappelerkriegs im Jahr 1529 zubereitet, als die Truppen der verfeindeten katholischen und reformierten Kantone am Ufer der Reuss aufeinandertrafen. Statt zu kämpfen, setzten sich die Soldaten beider Seiten zusammen und teilten eine einfache Suppe aus Milch und Brot. Dieser Moment wird als Ausdruck von Versöhnung und Frieden gesehen und symbolisiert das Ende des Konflikts. Die Milchsuppe ist bis heute ein Sinnbild für die Einigung der Schweizer Kantone. Man braucht dafür nur wenige Zutaten, kann sie aber nach Geschmack und Vorlieben verfeinern. Hier findet ihr eine köstliche Variante mit Züri-Trüffel.