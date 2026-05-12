Gazpacho ist eine kalte Suppe, die ursprünglich aus der spanischen Region Andalusien stammt. Sie wird hauptsächlich aus rohem Gemüse zubereitet und ist besonders im Sommer sehr beliebt, da sie erfrischend und leicht ist. Die klassischen Hauptzutaten für Gazpacho sind Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, Essig und Brot, das oft zur Verdickung verwendet wird. Die Suppe wird normalerweise püriert, bis sie glatt ist, und dann gut gekühlt serviert. Wir haben hier eine besonders leichte Variante, fett- und kalorienarm.