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Bouillon selber machen
Mit diesem Grundrezept gelingt Hühnerbrühe ganz einfach

Sie hilft bei Erkältung, Unwohlsein und gegen trübe Tage: Selbstgemachte Hühnerbrühe ist das beste Superfood. Brühe selber machen ist ganz einfach – hier unser Grund-Rezept.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Foto: Getty Images
Zutaten8
Zutaten267 kcal.
Zutaten30 Min.
Zutaten2 St.
Zutaten
1 Suppenhuhn
1 Zwiebel
1 Sellerieknolle
1 Stange Lauch
2 Möhren
4 Scheiben Ingwer
2–4 Lorbeerblätter
1–2 Zehen Knoblauch
5 Pfefferkörner
1 TL Salz
2 Stängel glatte Petersilie
3,5 L Wasser
Zubereitung
Schritt 1/10

Das Huhn gründlich von innen und aussen abspülen und die Fettdrüse am Schwanz abschneiden.

Schritt 2/10

Huhn in einen grossen Topf geben und kaltes Wasser dazugeben, sodass das Huhn knapp bedeckt ist.

Schritt 3/10

Salzen und aufkochen lassen. Den Schaum auf der Oberfläche mit einer Schaumkelle entfernen.

Schritt 4/10

Das Suppengrün (Rübli, Sellerie, Lauch und Zwiebel) putzen und in grosse Würfel bzw. Stücke schneiden.

Schritt 5/10

Das Gemüse, Ingwer, Knoblauch, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Petersiliestängel dazugeben.

Schritt 6/10

Alles bei kleiner Hitze 1,5-2 Stunden kochen lassen.

Schritt 7/10

Das Huhn herausnehmen und enthäuten. Die Brühe durch ein feines Sieb giessen.

Schritt 8/10

Die Brühe kann man mit dem Huhnfleisch oder pur geniessen.

Schritt 9/10

Mit frischen Kräutern und Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

Schritt 10/10

Man kann auch ein Spritzer vom frischen Zitronensaft dazugeben. Soll die Hühnerbrühe fettarmer sein, kann man das Huhn vor dem Kochen enthäuten.

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