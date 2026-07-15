Du möchtest eine schnelle, leckere Tomatensauce selber machen? Das ist viel einfacher als gedacht. Dieser Sugo kann als Grundrezept für mehrere Gerichte dienen. Mit nur wenigen frischen Zutaten zauberst du im Handumdrehen eine aromatische Sauce. Ob zu Pasta, Gnocchi oder als Basis für Pizza – dieses Rezept passt immer!
Einen Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne geben.
Knoblauchzehe schälen und mit Chili in feine Scheiben schneiden. Im heissem Öl anziehen. Kräftig salzen und pfeffern.
Knoblauchzehe und Chili aus der Pfanne entfernen.
Cherrytomaten waschen, vierteln, zufügen und alles in 10 bis 12 Minuten cremig zerfallen lassen.
Etwas Zucker dazugeben und bei niedrigen Temperatur aufkochen.
Die Tomatensauce mit Olivenöl verfeinern.
Wenn die Sauce zu dick wird, mit dem Pasta-Kochwasser verdünnen.
Basilikum waschen und zerzupfen und mit Majoran darüber geben.