Du möchtest eine schnelle, leckere Tomatensauce selber machen? Das ist viel einfacher als gedacht. Dieser Sugo kann als Grundrezept für mehrere Gerichte dienen. Mit nur wenigen frischen Zutaten zauberst du im Handumdrehen eine aromatische Sauce. Ob zu Pasta, Gnocchi oder als Basis für Pizza – dieses Rezept passt immer!