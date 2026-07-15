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Eine perfekte Tomatensauce Grundrezept für frische und leckere Tomatensauce

Publiziert: vor 29 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten

Du möchtest eine schnelle, leckere Tomatensauce selber machen? Das ist viel einfacher als gedacht. Dieser Sugo kann als Grundrezept für mehrere Gerichte dienen. Mit nur wenigen frischen Zutaten zauberst du im Handumdrehen eine aromatische Sauce. Ob zu Pasta, Gnocchi oder als Basis für Pizza – dieses Rezept passt immer!

Eine selbstgemachte Tomatensauce schmeckt viel besser.
Foto: Getty Images
Portionen4
Nährwert / Person30 kcal
Zubereitungs-Zeit20
Kochzeit20
Zutaten
1Knoblauchzehe
350 gCherrytomaten
1Peperoncino (Chili)
8 -10 BlätterBasilikum
4 ELOlivenöl
EtwasMajoran
Nach Geschmack Salz und Pfeffer
1 TLZucker
Zubereitung
Schritt 1/8

Einen Esslöffel Olivenöl in eine Pfanne geben.

Schritt 2/8

Knoblauchzehe schälen und mit Chili in feine Scheiben schneiden. Im heissem Öl anziehen. Kräftig salzen und pfeffern.

Schritt 3/8

Knoblauchzehe und Chili aus der Pfanne entfernen.

Schritt 4/8

Cherrytomaten waschen, vierteln, zufügen und alles in 10 bis 12 Minuten cremig zerfallen lassen.

Schritt 5/8

Etwas Zucker dazugeben und bei niedrigen Temperatur aufkochen.

Schritt 6/8

Die Tomatensauce mit Olivenöl verfeinern.

Schritt 7/8
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Wenn die Sauce zu dick wird, mit dem Pasta-Kochwasser verdünnen.

Schritt 8/8

Basilikum waschen und zerzupfen und mit Majoran da­rüber geben.

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