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Sommerküche Dieses Rucola Pesto gelingt garantiert in wenigen Minuten

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Blick Lifestyle
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: 14:16 Uhr

Sommerspass in der Küche: Rucola eignet sich perfekt für ein frisches, leicht pikantes Pesto, das wunderbar in die warme Jahreszeit passt. Das aromatische Pesto schmeckt nicht nur zu Pasta, sondern auch als Dip zu frischem Brot oder als feine Ergänzung zu sommerlichen Gerichten.

Rucola und Pinienkerne ergeben ein sämiges Pesto, das gut zu Spaghetti passt.
Foto: GettyImages
Portionen4
Nährwert / Person515 kcal (100 g)
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Zutaten
200 gRucola
2 dlOlivenöl
20 gFleur de Sel
40 gPinienkerne, geröstet
60 gParmesan
EtwasPfeffer aus der Mühle
Zubereitung
Schritt 1/7

Rucola waschen und trocknen.

Schritt 2/7

Die Rucola-Blätter grob schneiden.

Schritt 3/7

In den Mixer Olivenöl giessen.

Schritt 4/7

Rucola, Pinienkerne und Salz dazugeben.

Schritt 5/7

Alles fein mixen.

Schritt 6/7

Den Parmesan dazugeben und alles gut mischen.

Schritt 7/7

Mit Pfeffer und Olivenöl abschmecken.

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