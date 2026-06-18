Sommerspass in der Küche: Rucola eignet sich perfekt für ein frisches, leicht pikantes Pesto, das wunderbar in die warme Jahreszeit passt. Das aromatische Pesto schmeckt nicht nur zu Pasta, sondern auch als Dip zu frischem Brot oder als feine Ergänzung zu sommerlichen Gerichten.
Rucola waschen und trocknen.
Die Rucola-Blätter grob schneiden.
In den Mixer Olivenöl giessen.
Rucola, Pinienkerne und Salz dazugeben.
Alles fein mixen.
Den Parmesan dazugeben und alles gut mischen.
Mit Pfeffer und Olivenöl abschmecken.