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Schnelles Rezept Hausgemachte Aioli – der Klassiker für Grillabende

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Blick Lifestyle
Publiziert: vor 20 Minuten

Selbstgemachte Aioli schmeckt nicht nur deutlich aromatischer als jede Fertigversion, sondern ist auch im Handumdrehen zubereitet. Die cremige Knoblauch-Mayonnaise passt perfekt zu Grillabenden, Tapas oder einfach als Dip zu knusprigem Brot. Mit wenigen Zutaten entsteht ein echter Klassiker mit viel Geschmack.

Foto: Getty Images
Portionen2
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Zutaten
2Knoblauchzehen
2 dlSonnenblumenöl
1Eigelb
1 SpritzerWeissweinessig
EtwasSalz
Nach GeschmackChilipulver
EtwasWeisser Pfeffer aus der Mühle
WenigOlivenöl
Zubereitung
Schritt 1/8

Eigelb mit Weissweinessig in einer Schüssel schaumig schlagen.

Schritt 2/8

Sonnenblumenöl langsam, in einem dünnen Strahl, unter ständigem Rühren einarbeiten, bis eine cremige, dicke Emulsion entsteht.

Schritt 3/8

Knoblauchzehen dazupressen und gut unterrühren.

Schritt 4/8

Mit Salz, weissem Pfeffer und etwas Chilipulver abschmecken.

Schritt 5/8

Nach Belieben mit einem kleinen Schuss Olivenöl verfeinern.

Schritt 6/8

Die Brotscheiben mit etwas Olivenöl beträufeln und zusammen mit der Aioli servieren.

Schritt 7/8

Tipps: Ei und Öl sollten die gleiche Temperatur haben. So verbindet sich alles besser und die Emulsion stabilisiert sich schneller. Ob mit Schwingbesen oder Stabmixer: Wichtig ist eine gleichmässige Bewegung, damit sich Fett und Eigelb gut verbinden.

Schritt 8/8

Wichtig: Salz, Pfeffer, Senf oder Zitronensaft immer erst am Ende hinzufügen, damit die Emulsion stabil bleibt.

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