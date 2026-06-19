Selbstgemachte Aioli schmeckt nicht nur deutlich aromatischer als jede Fertigversion, sondern ist auch im Handumdrehen zubereitet. Die cremige Knoblauch-Mayonnaise passt perfekt zu Grillabenden, Tapas oder einfach als Dip zu knusprigem Brot. Mit wenigen Zutaten entsteht ein echter Klassiker mit viel Geschmack.
Eigelb mit Weissweinessig in einer Schüssel schaumig schlagen.
Sonnenblumenöl langsam, in einem dünnen Strahl, unter ständigem Rühren einarbeiten, bis eine cremige, dicke Emulsion entsteht.
Knoblauchzehen dazupressen und gut unterrühren.
Mit Salz, weissem Pfeffer und etwas Chilipulver abschmecken.
Nach Belieben mit einem kleinen Schuss Olivenöl verfeinern.
Die Brotscheiben mit etwas Olivenöl beträufeln und zusammen mit der Aioli servieren.
Tipps: Ei und Öl sollten die gleiche Temperatur haben. So verbindet sich alles besser und die Emulsion stabilisiert sich schneller. Ob mit Schwingbesen oder Stabmixer: Wichtig ist eine gleichmässige Bewegung, damit sich Fett und Eigelb gut verbinden.
Wichtig: Salz, Pfeffer, Senf oder Zitronensaft immer erst am Ende hinzufügen, damit die Emulsion stabil bleibt.