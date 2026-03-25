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Schnelle Rezepte So gelingt die Sauce Hollandaise garantiert

Publiziert: 17:14 Uhr

Es ist Spargelzeit! Und was passt besser zu dem köstlichen Gemüse besser als eine feine Sauce Hollandaise? Wir zeigen euch, wie ihr im Handumdrehen diese aufgeschlagene Buttersauce herstellt. 

Hollandaise leicht gemacht: Tipps für perfekte Konsistenz.
Portionen4
Nährwert / Person224 kcal
Zubereitungs-Zeit15
Zutaten
200 gButter
1Schalotte
4Pfefferkörner
2 ELWeissweinessig
2 ELWasser
4Eigelb
1 ELkaltes Wasser
1 ELZitronensaft
1 PriseSalz, weisser Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/9

Butter in einer Pfanne zerlassen. Abkühlen lassen.

Schritt 2/9

Schalotte schälen und klein hacken.

Schritt 3/9

Pfefferkörner in einem Mörser zerstossen

Schritt 4/9

Pfefferkörner mit Weissweinessig, 2 EL Wasser und Schalotten in eine Pfanne geben.

Schritt 5/9

Kurz andünsten. Aus der Pfanne nehmen und durch ein Sieb passieren.

Schritt 6/9

4 Eigelb mit einem EL kaltem Wasser im heissen Wasserbad schaumig aufschlagen. Die Temperatur des Wassers sollte zwischen 60-70 Grad liegen.

Schritt 7/9

Eimasse aus dem Wasserbad nehmen und ca. 30 Sekunden lang weiterschlagen.

Schritt 8/9

Portionenweise die abgekühlte Butter unterrühren.

Schritt 9/9
Bei Spargeln gilt: Je frischer Sauce Hollandaise, desto besser
Foto: Blick.ch

Mit Zitronensaft, Salz und weissem Pfeffer abschmecken. Zügig servieren.

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