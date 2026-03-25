Es ist Spargelzeit! Und was passt besser zu dem köstlichen Gemüse besser als eine feine Sauce Hollandaise? Wir zeigen euch, wie ihr im Handumdrehen diese aufgeschlagene Buttersauce herstellt.
Butter in einer Pfanne zerlassen. Abkühlen lassen.
Schalotte schälen und klein hacken.
Pfefferkörner in einem Mörser zerstossen
Pfefferkörner mit Weissweinessig, 2 EL Wasser und Schalotten in eine Pfanne geben.
Kurz andünsten. Aus der Pfanne nehmen und durch ein Sieb passieren.
4 Eigelb mit einem EL kaltem Wasser im heissen Wasserbad schaumig aufschlagen. Die Temperatur des Wassers sollte zwischen 60-70 Grad liegen.
Eimasse aus dem Wasserbad nehmen und ca. 30 Sekunden lang weiterschlagen.
Portionenweise die abgekühlte Butter unterrühren.
Mit Zitronensaft, Salz und weissem Pfeffer abschmecken. Zügig servieren.