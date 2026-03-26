Zur Spargelzeit muss dieser Klassiker unbedingt her: Weisser Spargel mit einer selbstgemachten Sauce hollandaise und Kartoffeln. Wer selber kocht, kann lecker essen – und die Kalorienzufuhr reduzieren.
Die Butter in einer kleinen Pfanne langsam schmelzen und beiseitestellen. Zitronenschale abreiben und Saft auspressen.
Eine mittelgrosse Pfanne bis zur Hälfte mit Wasser füllen. Das Wasser erhitzen, bis es dampft, aber nicht kocht.
Eier trennen (Eiweisse anderweitig verwenden). Eigelbe mit Senf und Gemüsefond in eine Schüssel (am besten mit Rundem Boden) geben. Die Schüssel so auf das heisse Wasserbad setzen, dass sie das Wasser nicht berührt.
Die Ei-Senf-Mischung mit einem Schwingbesen schlagen, bis sie cremig und hell wird.
Esslöffelweise das zimmerwarme Naturejoghurt unter die Masse schlagen. Zum Schluss die flüssige Butter langsam einrühren.
Mit 2 TL Zitronensaft und abgeriebener Schale, Salz und Pfeffer abschmecken.
Sauce Hollandaise nochmals kurz aufschlagen. In eine vorgewärmte (wichtig!) Schüssel/Sauciere geben und sofort servieren.
Spargel richtig kochen – eine Wissenschaft für sich? Mit diesen Tipps und Tricks wird der nächste Spargel zum Genuss.
Spargel richtig kochen – eine Wissenschaft für sich? Mit diesen Tipps und Tricks wird der nächste Spargel zum Genuss.