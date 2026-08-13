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Schnelles Basilikum-Pesto Wenige Zutaten, voller Geschmack

Publiziert: 13.08.2026 um 16:47 Uhr
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Aktualisiert: 13.08.2026 um 16:49 Uhr

Ein aromatisches, grünes Pesto lässt sich in weniger als fünfzehn Minuten ganz einfach selbst zubereiten. Mit frischem Basilikum, wenigen Zutaten und ohne grossen Aufwand entsteht ein Klassiker der italienischen Küche. Im verschlossenen Glas hält sich das Basilikumpesto zudem mehrere Tage bis Wochen und eignet sich perfekt als Vorrat für Pasta, Salate oder als würzige Beilage zu Brot und Gemüse.

Foto: Getty Images/Westend61
Portionen4
Nährwert / Person125 kcal.
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Zutaten
30 gBasilikum frisch
5 gPinienkerne
1 ZeheKnoblauch, roh
EtwasMeersalz
1 TLSesamöl
40 gOlivenöl
5 gPfeffer
5 ELGemüsebouillon oder Wasser
3 ELLimettensaft
1 ELGrana Padano, gerieben
Zubereitung
Schritt 1/4

Das Basilikum waschen und trocken tupfen.

Schritt 2/4

Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne trocken rösten.

Schritt 3/4
Basilikumpesto ist lecker und leicht wenn man es selbst zuberietet.

Alle Zutaten zu einem feinen Basilikum-Pesto mixen.

Schritt 4/4

Pesto in ein fest verschliessbares Glas füllen und Basilikumpesto gekühlt aufbewahren.

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