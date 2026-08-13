Ein aromatisches, grünes Pesto lässt sich in weniger als fünfzehn Minuten ganz einfach selbst zubereiten. Mit frischem Basilikum, wenigen Zutaten und ohne grossen Aufwand entsteht ein Klassiker der italienischen Küche. Im verschlossenen Glas hält sich das Basilikumpesto zudem mehrere Tage bis Wochen und eignet sich perfekt als Vorrat für Pasta, Salate oder als würzige Beilage zu Brot und Gemüse.