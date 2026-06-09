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Wildkräuterküche Rezept für zarte Brennnessel-Gnocchi mit frischen Zutaten aus dem Wald

Publiziert: 13:05 Uhr

Warum nicht einmal früh am Morgen losziehen und am Waldrand die zartesten Brennnesseltriebe sammeln? Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, entdeckt eine andere Welt: Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt, feuchte Waldböden, summende Insekten und Teppiche aus Moos und Wildkräutern.

Gerade in dieser Jahreszeit zeigt sich die Natur besonders üppig – zwischen Wiesen, Waldrändern und Feldern wächst alles, was es für eine einfache, ehrliche Küche braucht. Aus der gesammelten Brennnessel entsteht später etwas Unerwartetes: feine, geschmeidige Gnocchi, die auf der Zunge zergehen und den Geschmack des Frühlings einfangen.

Portionen4
Zubereitungs-Zeit60 Min.
Kochzeit15 Min.
Zutaten
300 g junge Brennnesseltriebe (nur die obersten Triebe)
1 kg mehligkochende Kartoffeln (z.B. Agria)
300 g Halbweissmehl
1Ei (verquirlt)
1 Prise frisch geriebene Muskatnuss,
Etwasfeines Meersalz
ErwasMehl zum Verarbeiten
EtwasOlivenöl extra vergine
100 g Butter
1Knoblauchzehe, fein geschnitten
Nach GeschmackParmesan, frisch gerieben
Zubereitung
Schritt 1/17

Brennnesseln kurz abspülen und in siedendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren, in Eiswasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. Dann gut ausdrücken und fein hacken.

Schritt 2/17

4 Esslöffel davon zum Fertigstellen beiseitelegen.

Schritt 3/17

Kartoffeln in der Schale weichkochen und ausdampfen lassen.

Schritt 4/17

Drei Viertel des Mehls auf die Arbeitsfläche sieben und eine Mulde formen.

Schritt 5/17

Die Kartoffeln noch warm schälen und durch eine Kartoffelpresse in die Mehlmulde drücken, die Brennnesseln und das verquirlte Ei dazugeben, mit Muskatnuss und Salz würzen.

Schritt 6/17

Alles behutsam miteinander vermengen. Am Anfang nicht gleich kneten, nur so zusammendrücken.

Schritt 7/17

Je nach Konsistenz der Kartoffeln reichen drei Viertel des Mehls, um einen kompakten Teig zu formen.

Schritt 8/17

Andernfalls nach und nach das restliche Mehl einarbeiten und so lange kneten, bis ein kompakter, weicher Teig entsteht.

Schritt 9/17

Abdecken und 15 Minuten ruhen lassen. Dann auf der bemehlten Arbeitsfläche Rollen von 1 cm Durchmesser formen.

Schritt 10/17

Kleine Stücke von 1,5 cm mit einer Teigkarte abstechen und bemehlen, damit sie nicht aneinanderkleben.

Schritt 11/17

Wer mag, kann den einzelnen Gnocchi mit der Kuppe des Zeigefingers in einer Zieh-Abstoss-Bewegung eine kleine Delle verpassen.

Schritt 12/17

Alternativ einzeln über den Rücken einer Gabel rollen für die typisch gerillte Form.

Schritt 13/17

Gnocchi portionsweise in siedendem Salzwasser garen.

Schritt 14/17

Sobald sie obenauf schwimmen, abschöpfen und in einer mit Olivenöl beträufelten Auflaufform im Ofen bei 60 Grad warm halten.

Schritt 15/17

In einer Schwenkpfanne die Butter erhitzen und mit dem Knoblauch aromatisieren. Gnocchi dazugeben, bei mittelhoher Hitze durchschwenken, die beiseitegelegten

Schritt 16/17

Brennnesseln und eine Handvoll geriebenen Parmesan daruntermischen.

Schritt 17/17

In tiefe Teller verteilen, nach Belieben Olivenöl und weiteren Parmesan darübergeben.

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