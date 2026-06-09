Warum nicht einmal früh am Morgen losziehen und am Waldrand die zartesten Brennnesseltriebe sammeln? Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, entdeckt eine andere Welt: Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt, feuchte Waldböden, summende Insekten und Teppiche aus Moos und Wildkräutern.

Gerade in dieser Jahreszeit zeigt sich die Natur besonders üppig – zwischen Wiesen, Waldrändern und Feldern wächst alles, was es für eine einfache, ehrliche Küche braucht. Aus der gesammelten Brennnessel entsteht später etwas Unerwartetes: feine, geschmeidige Gnocchi, die auf der Zunge zergehen und den Geschmack des Frühlings einfangen.