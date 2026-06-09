Warum nicht einmal früh am Morgen losziehen und am Waldrand die zartesten Brennnesseltriebe sammeln? Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, entdeckt eine andere Welt: Sonnenlicht, das durch die Bäume fällt, feuchte Waldböden, summende Insekten und Teppiche aus Moos und Wildkräutern.
Gerade in dieser Jahreszeit zeigt sich die Natur besonders üppig – zwischen Wiesen, Waldrändern und Feldern wächst alles, was es für eine einfache, ehrliche Küche braucht. Aus der gesammelten Brennnessel entsteht später etwas Unerwartetes: feine, geschmeidige Gnocchi, die auf der Zunge zergehen und den Geschmack des Frühlings einfangen.
Brennnesseln kurz abspülen und in siedendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren, in Eiswasser abschrecken und in einem Sieb abtropfen lassen. Dann gut ausdrücken und fein hacken.
4 Esslöffel davon zum Fertigstellen beiseitelegen.
Kartoffeln in der Schale weichkochen und ausdampfen lassen.
Drei Viertel des Mehls auf die Arbeitsfläche sieben und eine Mulde formen.
Die Kartoffeln noch warm schälen und durch eine Kartoffelpresse in die Mehlmulde drücken, die Brennnesseln und das verquirlte Ei dazugeben, mit Muskatnuss und Salz würzen.
Alles behutsam miteinander vermengen. Am Anfang nicht gleich kneten, nur so zusammendrücken.
Je nach Konsistenz der Kartoffeln reichen drei Viertel des Mehls, um einen kompakten Teig zu formen.
Andernfalls nach und nach das restliche Mehl einarbeiten und so lange kneten, bis ein kompakter, weicher Teig entsteht.
Abdecken und 15 Minuten ruhen lassen. Dann auf der bemehlten Arbeitsfläche Rollen von 1 cm Durchmesser formen.
Kleine Stücke von 1,5 cm mit einer Teigkarte abstechen und bemehlen, damit sie nicht aneinanderkleben.
Wer mag, kann den einzelnen Gnocchi mit der Kuppe des Zeigefingers in einer Zieh-Abstoss-Bewegung eine kleine Delle verpassen.
Alternativ einzeln über den Rücken einer Gabel rollen für die typisch gerillte Form.
Gnocchi portionsweise in siedendem Salzwasser garen.
Sobald sie obenauf schwimmen, abschöpfen und in einer mit Olivenöl beträufelten Auflaufform im Ofen bei 60 Grad warm halten.
In einer Schwenkpfanne die Butter erhitzen und mit dem Knoblauch aromatisieren. Gnocchi dazugeben, bei mittelhoher Hitze durchschwenken, die beiseitegelegten
Brennnesseln und eine Handvoll geriebenen Parmesan daruntermischen.
In tiefe Teller verteilen, nach Belieben Olivenöl und weiteren Parmesan darübergeben.