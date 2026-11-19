Pfifferlinge sorgfältig waschen, gut trocknen und nach Bedarf schneiden.
Die gerösteten Baumnüsse grob hacken.
Pilze in einer Bratpfanne mit Butter beidseitig anbraten.
Schalotten und Knoblauch beigeben, eine halbe Minute dünsten.
Mit Mehl bestäuben und vermengen.
Sofort Bouillon und Weisswein beigeben und köcheln bis die Sauce dicker wird.
Rahm beigeben.
Mit Salz, Pfeffer und Cognac abschmecken.
Petersilie und Baumnüsse kurz vor dem Anrichten in die Sauce rühren.
Nudeln in Salzwasser bissfest kochen und mit der Sauce servieren.