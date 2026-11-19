Eierschwämmli-Saison Herbstliche Tagliatelle mit frischen Pfifferlingen und Baumnüssen

Die Pilzsaison ist in vollem Gang: Jetzt landen frische Eierschwämmli besonders gern auf dem Teller. Zusammen mit Tagliatelle, knackigen Baumnüssen und einer cremigen Sauce wird daraus ein einfaches Herbstgericht.